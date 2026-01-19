“La Virgen de la Tosquera” es una película argentina de horror dirigida por Laura Casabé, con una duración de 95 minutos, que propone un relato oscuro y perturbador ambientado en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país: los meses posteriores a la crisis de diciembre de 2001.

De qué trata “La Virgen de la Tosquera”

La historia transcurre durante un verano sofocante en las afueras de Buenos Aires, donde Natalia (Dolores Oliverio), Mariela (Candela Flores) y Josefina (Isabel Bracamonte), tres amigas inseparables que acaban de terminar la escuela secundaria, atraviesan el despertar del deseo, la amistad y la pérdida. Las tres se enamoran de Diego (Agustín Sosa), su amigo de toda la vida, pero será Natalia quien tenga un vínculo más cercano con él.

Cuando la relación entre Natalia y Diego parece avanzar, irrumpe Silvia (Fernanda Echevarría), una mujer mayor y con más experiencia que capta la atención del joven. A partir de ese momento, Natalia queda atrapada entre el desamor, el rechazo y el miedo a perderlo todo. Guiada por su abuela Rita (Luisa Merelas), decide realizar un conjuro contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas que desatan fuerzas inesperadas.

El equipo de “La Virgen de la Tosquera” en la función especial de la película. Por: Enzo Sacco

Desde ese acto, algo nuevo y extraño comienza a manifestarse en el interior de Natalia: una energía desconocida y misteriosa que la empodera y la conduce hacia un desenlace crudo e inquietante. “La Virgen de la Tosquera” combina elementos del horror, el coming of age y el drama social, construyendo una atmósfera densa donde lo sobrenatural dialoga con la violencia emocional y el contexto histórico.

Reparto de “La Virgen de la Tosquera”

Los protagonistas de “La Virgen de la Tosquera” en la función especial de la película. Por: Enzo Sacco

El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, junto a Agustín Sosa, Fernanda Echevarría, Candela Flores, Isabel Bracamonte, Luisa Merelas y la participación de Dady Brieva.

Las fotos del estreno de “La Virgen de la Tosquera”

