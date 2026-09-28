La visita del papa León XIV a Luján ya genera un fuerte movimiento en la ciudad, donde se espera una multitudinaria convocatoria para la misa que el pontífice celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante la demanda, algunos alojamientos comenzaron a mostrar tarifas que llegan a cifras millonarias.

Según relevó A24, una habitación doble en Luján puede costar actualmente entre $100.000 y $150.000 por noche, pero para las fechas vinculadas con la llegada de León XIV aparecen valores considerablemente superiores. Una de las opciones ofrece dos noches para dos adultos por alrededor de $1.580.000, con impuestos incluidos.

Foto: Instagram @pontifex

Pero los precios más llamativos aparecen en las propiedades completas. Una casa de unos 160 metros cuadrados, con dos dormitorios, dos baños, sala de estar y cuatro camas, llega a publicarse en aproximadamente $6 millones para el período de la visita papal. Algunas de las alternativas se encuentran a más de un kilómetro del centro, mientras que otras están ubicadas a 10 o 13 kilómetros de Luján.

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La situación se da además en medio de la incertidumbre de los hoteles, que todavía esperan definiciones sobre el operativo de seguridad para habilitar sus reservas. Está previsto un radio de aproximadamente 600 metros alrededor de la Basílica con restricciones durante la jornada, mientras que un segundo perímetro de unos cinco kilómetros tendrá limitaciones para el ingreso de vehículos.

Ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria, la Municipalidad de Luján abrió un registro para que casas, clubes, instituciones y campings que tengan espacios disponibles puedan ofrecer alojamiento. Al mismo tiempo, quienes no consiguen lugar dentro de la ciudad comenzaron a buscar alternativas en localidades cercanas como San Andrés de Giles y Mercedes, ubicadas a unos 50 kilómetros.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

La visita de León XIV a Luján será uno de los momentos centrales de su paso por la Argentina. El Vaticano confirmó que el miércoles 11 de noviembre a las 10 el Papa celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica, en una jornada para la que las autoridades esperan una enorme movilización de personas y preparan un importante operativo de seguridad.

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