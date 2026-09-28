Este lunes 28 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Romina Yan. La artista falleció un día como hoy en 2010, a los 36 años, luego de sufrir un paro cardíaco no traumático provocado por una descompensación.

A 16 años de aquella noticia, Cris Morena volvió a recordar a su hija con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Romina Yan. Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

EL RECUERDO DE CRIS MORENA EN EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ROMINA YAN

“En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás”, escribió Cris Morena.

El posteo de Cris Morena a 16 años de la muerte de su hija. (Foto: Instagram @bycrismorena)

“En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, agregaba el mensaje de la productora que cerraba con un “Somos lo que soñamos” y el signo del infinito.