El sábado 25 de septiembre, Lali Espósito dio su tercer show en River y marcó un antes y un después en la historia del pop argentino. Como era de esperar, Pedro Rosemblat estuvo entre el público, admirando y disfrutando del show.

Lali vivió una noche inolvidable, rodeada de artistas que la acompañaron durante la noche como, por ejemplo, Dillom, Miranda, Marilina Bertoldi y Tini Stoessel. Pero también estuvieron presentes en el público todos sus seres queridos.

Como en cada una de sus presentaciones en vivo, Pedro llegó minutos antes del show para acomodarse entre el público y admirar el show. Horas más tarde, no pudo evitar compartir una reflexión en sus redes sobre dicho espectáculo.

Tini Stoessel y Lali Espósito, juntas en River (Foto: Instagram @tinistoessel)

LA REFLEXIÓN DE PEDRO ROSEMBLAT TRAS EL SHOW DE LALI

Tan obnubilado quedó por el show de Lali Espósito que Pedro Rosemblat llegó a grabar apenas un solo video en toda la noche. A través de Instagram, el periodista lo compartió junto a un extenso texto donde reflexionó acerca del talento y la pasión que brinda su futura esposa en cada una de sus presentaciones.

“Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche. Y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario, se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”, escribió.

La reflexión de Pedro Rosemblat tras el show de Lali (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

Por otro lado, Pedro resaltó la extensa carrera de Lali en el arte: “Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80.000 personas que fuimos a verla. 34 años de vida y 25 de carrera. 8 estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”.

Para cerrar, escribió: “Qué tarde llegué a la obra de Lali, ¡cuántos shows me perdí! Pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante. Te amo y te admiro enana faquera".