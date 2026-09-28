Manu Dal Santo y Aneley presentan “Amiga mía”, su nueva colaboración musical. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y combina los sonidos de la cumbia y el cuarteto con una historia de desamor, amistad y amor propio.

La canción retrata una situación tan cotidiana como universal: una amiga que aconseja a otra que deje atrás una relación desgastada y tóxica.

Con una propuesta que mezcla el dramatismo de una historia romántica con la energía característica de la música tropical, Manu Dal Santo y Aneley buscan convertir “Amiga mía” en un himno de empoderamiento femenino y amistad.

Manu Dal Santo y su crecimiento internacional

El lanzamiento encuentra a Manu Dal Santo en una etapa de expansión internacional de su carrera. La artista argentina fue seleccionada como Voting Member de la Recording Academy, dentro de la New Member Class 2026, y también fue protagonista de uno de los momentos destacados de la transmisión oficial de la FIFA World Cup 2026™ para Telemundo en Estados Unidos, donde se convirtió en la voz argentina de la apertura.

Además, Manu viene de participar en el proyecto “Y Una Vez Más”, donde compartió canciones con reconocidos artistas de la música latina como Descemer Bueno, conocido por “Bailando”, y Felipe Peláez, intérprete de “Vivo Pensando en Ti”.

Su recorrido internacional también incluye presentaciones en importantes espacios de la televisión hispana de Estados Unidos, como Despierta América y Hoy Día.

Con “Amiga mía”, la cantante reafirma su apuesta por llevar los sonidos del cuarteto y la cumbia del Cono Sur a nuevas audiencias, sin dejar de lado su conexión con el público argentino.

Aneley, una de las nuevas voces de la cumbia argentina

La cantante alcanzó popularidad a nivel nacional luego de su participación en La Voz Argentina 2022, donde formó parte del Team Mau y Ricky, y posteriormente en Canta Conmigo Ahora.

Uno de sus grandes éxitos fue “Estaba Aquí Pensando”, canción que realizó junto a La Repandilla y DesaKTa2 y que superó las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Sobre Manu Dal Santo

Manu Dal Santo es una artista argentina enfocada en la internacionalización del cuarteto y la cumbia. Fue seleccionada como miembro votante de la Recording Academy y participó en campamentos de composición junto a productores de renombre internacional.

Su versatilidad artística también le permitió colaborar con figuras de la música latina y representantes de la nueva escena regional, entre ellos El Villano, Luz Paisio, Luana (Uruguay) y Amigo de Artistas (Chile).

Sobre Aneley

Aneley es una cantante argentina especializada en cumbia y música tropical, con una propuesta que también incorpora elementos del cuarteto.

Pasó por la televisión argentina (La Voz Argentina 2022, Canta Conmigo Ahora). Uno de sus grandes éxitos fue “Estaba Aquí Pensando”, canción que realizó junto a La Repandilla y DesaKTa2. Su versatilidad la llevó a trabajar con agrupaciones como Onda Sabanera, DesaKTa2 y La Repandilla.