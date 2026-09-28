Desde hace algunas semanas, Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, participa activamente como panelista de LAM, y, tras su fuerte cruce con Kaina Iavícoli por el insulto de su hija a la periodista, este viernes le tocó confrontar a la exigente Matilda Blanco.

La panelista de moda llegó con una selección de fotos de la mediática madre y, de entrada, fue por el lado de la polémica. “Bueno, el primer look… Fíjense que no sabemos si es Wanda o es Nora. Viste que das muy Wanda. Estás más joven que Wanda para mí”, comenzó, antes de asestar el primer golpe.

Nora Colosimo, Ángel de Brito y Matilda Blanco (Fotos: capturas América TV)

“Acá te voy a pedir algo”, comenzó Matilda, y agregó: “El look me parece divertido, es muy gym, como que vas a entrenar, muy Miami. Pero tenés que frenar un poquito con todo el retoque, porque abajo se te deformó el ascensor del retoque”, dijo, mientras la producción hacía foco en la imagen. “O sea que solo lo trajiste por el Photoshop. Sos una basura, Matilda, te lo quería decir”, la acusó Ángel De Brito.

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“No, pará, pará, pará. No, no, no”, la frenó Nora Colosimo. “Si vos me conocieras vas a ver que yo odio el Photoshop. De hecho, no digo nombres, pero tengo dos que me cambian la cara y no me gusta. Les digo ‘Basta, es mi cara’”, se defendió la mediática, y recibió como respuesta un “Y vos te dejás”, de parte de Matilda.

“Estás bárbara, ¿pero ves el piso del ascensor? Mira. Está ondulado”, le señaló De Brito. “A lo mejor eso lo hicieron ustedes para joder. Te lo juro. Ángel, me lo hicieron, te lo juro”, se defendió insólitamente Nora, desviando el foco de atención tal como haría su hija. Ciudad pudo corroborar que la publicación está, efectivamente, retocada.

El posteo de Nora Colosimo que la expuso (Foto: Instagram @nora_colosimo)

“Chicas, ustedes dos júntense porque son las amigas de filtro”, agregó Nora, señalando a Matilda y a Pilar Smith, dos panelistas irreconciliables entre sí, como si fueran aliadas en su contra. “Si yo me pusiera a criticar, hubiera cerrado la cartera para la foto, Nora”, le aconsejó De Brito, irónicamente.

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