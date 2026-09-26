Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva luego de haber sido trasladado de urgencia a un centro de salud de Llavallol. El exfutbolista de Boca y la Selección de Italia había presentado un fuerte malestar durante varios días y su estado generó preocupación en las últimas horas.

Según informó Ángel De Brito en X, Osvaldo ingresó al sanatorio con un fuerte dolor torácico. Tras los primeros estudios, los médicos habrían detectado un derrame pleural y una complicación circulatoria que afectaba una de sus piernas.

Foto: X.com / @AngeldebritoOk Por: Hernan Jorge Khatchadourian

A raíz de este cuadro, el exdelantero debió ser intervenido quirúrgicamente y durante la operación le realizaron una biopsia. Actualmente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, con un compromiso pulmonar severo, de acuerdo con la información difundida.

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CÓMO SIGUE DANIEL OSVALDO TRAS LA OPERACIÓN

En medio de la preocupación por su estado, también trascendieron detalles sobre el entorno familiar que acompaña al exfutbolista. De acuerdo con la información de De Brito, Osvaldo no cuenta con obra social y un hermano que se desempeña como funcionario público se habría encargado de las gestiones relacionadas con su atención médica.

Actualmente, Osvaldo vive en Banfield y sus hermanos Valeria y Jonhy permanecen cerca de él durante la internación. Hasta el momento, la información sobre su evolución fue difundida por periodistas y medios de comunicación y no se conoció públicamente un parte médico oficial que permita precisar su estado actual.

Daniel Osvaldo (Foto: Movilpress)

Antes de esta situación, el exfutbolista se encontraba dedicado a sus proyectos musicales y tenía prevista una presentación junto a su banda para el 31 de octubre en Café Berlín. También llevaba adelante un ciclo de entrevistas. Mientras permanece internado, su entorno aguarda novedades sobre su evolución.

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QUÉ LE ENCOTRARON LOS MÉDICOS A DANIEL OSVALDO

Según relató el panelista de LAM Pepe Ochoa, Osvaldo habría ingresado al centro médico durante la noche y actualmente se encuentra aislado en la Unidad de Terapia Intensiva. “Ayer le cortaron dos centímetros de cada pulmón”, explicó.

Al explicar cuál es el diagnóstico que recibió el exjugador, Ochoa señaló que se trata de un derrame pleural derecho, con uno de sus pulmones particularmente comprometido: “Tenía mucha pus, tenía mucha agua”, aseguró Ochoa durante el programa.

Foto: Web

“Algunos médicos que contacté me esplicaron que esto se da por el deterioro que tiene el cuerpo y que lo causa la droga. Él ahora está muy delicado y en terrapia intensiva. La única persona que está cerca de Daniel es la hermana”, detalló.

Y cerró: “La verdad es que el cuadro, hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave, y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”.

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