Lali Espósito y Tini Stoessel protagonizaron una escena que ya quedó en la historia del pop argentino. Las dos artistas finalmente compartieron escenario en el estadio River Plate y sorprendieron a todos al aparecer vestidas de novia para cantar juntas un clásico de Madonna.

La esperada colaboración ocurrió durante el tercer River de Lali, después de semanas de rumores y especulaciones sobre la posible presencia de Tini como invitada. Cuando comenzaron los primeros acordes de “Like a Virgin”, ambas aparecieron sobre el escenario con looks nupciales y desataron la euforia de los miles de fanáticos presentes.

La postal tuvo además un significado especial por el momento personal que atraviesan las dos cantantes. Tini está comprometida con Rodrigo De Paul y prepara su casamiento, mientras que Lali y Pedro Rosemblat también avanzan con los preparativos de su boda. Justamente este viernes, Pedro habló públicamente sobre la celebración y contó que será íntima, reservada para familiares y amigos.

Leé más:

LALI Y TINI, VESTIDAS DE NOVIA Y JUNTAS EN EL ESCENARIO

La elección de “Like a Virgin”, uno de los temas más emblemáticos de Madonna, terminó de convertir el momento en una postal inolvidable. La canción permitió que Lali y Tini compartieran por primera vez un escenario, algo que durante años fue uno de los grandes deseos de sus seguidores.

Foto: X.com / @fefebongiorno

Pero la sorpresa no terminó allí. Luego de la interpretación del clásico de Madonna, las artistas volvieron a unir sus voces para cantar “1 Amor”, uno de los temas de Lali que ya había sido señalado en los rumores previos al recital. La presentación confirmó finalmente la esperada colaboración entre las dos referentes del pop argentino.

Así, Lali y Tini protagonizaron una escena cargada de simbolismo: dos de las artistas argentinas más populares de su generación, juntas sobre el escenario más grande de la noche porteña, vestidas de novia y a poco de atravesar una nueva etapa en sus vidas personales. Una imagen que, sin dudas, quedará entre las postales más recordadas del River de Lali.