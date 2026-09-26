Esteban Pérez quedó involucrado en una fuerte polémica vecinal luego de que una mujer que vive en su mismo edificio lo señalara por un supuesto episodio de hostigamiento. La situación trascendió públicamente en las últimas horas y el actor decidió hablar para contar su versión de lo ocurrido y asegurar que desconocía la existencia de una denuncia formal en su contra.

El conflicto habría comenzado durante la madrugada, a raíz de una discusión relacionada con ruidos molestos. Según el relato de la vecina, que fue presentado públicamente en LAM, ella habría escuchado golpes provenientes del departamento del actor y, posteriormente, Pérez habría golpeado la puerta de su vivienda para reclamarle por el ruido.

Esteban Pérez (Foto: captura América TV)

Consultado por el programa sobre la situación, el actor aseguró que se estaba enterando de la supuesta denuncia en ese momento. “¿Una denuncia? No. No lo sé. No me llegó nada. Me estoy enterando por vos”, respondió cuando un movilero se acercó a su domicilio para preguntarle por el tema.

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LA FUERTE RESPUESTA DE ESTEBAN PÉREZ A LA DENUNCIA DE UNA VECINA POR HOSTIGAMIENTO

Pérez reconoció que mantiene un conflicto con una de sus vecinas y apuntó contra ella al explicar cómo es la relación entre ambos. “Tengo problemas con una vecina. Es muy problemática. Tiene problemas con los vecinos, con la administración”, sostuvo el actor al ser consultado sobre el episodio.

La denuncia de una vecina contra Esteban Pérez (Foto: captura América TV)

Además, aseguró que en una oportunidad la mujer habría arrojado las bicicletas de él y de su hija desde dos pisos de altura. Al referirse a aquel episodio, Pérez utilizó una expresión contundente y habló de un “brote medio psicótico”. Sin embargo, aclaró que prefiere no profundizar públicamente sobre el conflicto para evitar que la situación continúe escalando.

Foto: captura América TV

Más tarde, el actor también le envió un mensaje a la periodista Carolina Molinari, en el que volvió a remarcar que desconoce la existencia de una denuncia formal. “Si hay una denuncia, que desconozco, que curse el camino legal, entonces responderé en ese ámbito”, expresó.

Y agregó que, según su mirada, el conflicto podría resolverse en una reunión de consorcio: “Me da mucha pena que se incomode al resto de mis vecinos que me conocen hace 25 años”. Por el momento, las acusaciones de la vecina y la versión del actor presentan relatos diferentes sobre lo ocurrido.

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