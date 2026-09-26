Island Records anunció el lanzamiento de Carnaval De Luz, el 16° álbum de estudio de U2 y el primer disco con material nuevo de la banda en nueve años, que llegará el 13 de noviembre de 2026. El anuncio llega acompañado por una nueva canción titulada “Silencio”, ya disponible junto con su videoclip.

En la semana en la que se cumplen 50 años desde que Larry Mullen Jr. colocó una nota escrita a mano en el tablón de anuncios de Mount Temple Comprehensive School, en el norte de Dublín, en septiembre de 1976, que decía “Se busca baterista para formar una banda”, llega un trabajo que encuentra a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. todavía descubriendo nuevas dimensiones y posibilidades dentro de su proceso creativo.

U2 regresa con “Carnaval de Luz” (foto de prensa)

Grabado en distintos lugares y producido por Jacknife Lee, Carnaval De Luz es una colección de 12 canciones que explora temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente a fuerzas oscuras que avanzan.

Sonoramente, aparecen ecos de los trabajos más experimentales de la banda combinados con una composición más estructurada en canciones como “The Greatest Show On Earth”, “Glorify” y “Midnight Sunshine”, además de los 2 minutos y 35 segundos de “Silencio”, un homenaje a la irreverencia del surf-punk de los primeros años.

Las raíces de Carnaval De Luz se remontan directamente a los dos EPs sorpresa de seis canciones que U2 lanzó a comienzos de 2026 con gran reconocimiento de la crítica, grabados durante el mismo período creativo que el nuevo álbum. Esos lanzamientos, Days of Ash y Easter Lily, siguieron el calendario litúrgico, por lo que Carnaval De Luz se ubica, se planta y baila antes que ellos dentro de esa línea temporal. El Carnaval, una celebración de la carne, “carne”, antes de la abstinencia que representa la Cuaresma, un período de reflexión, y el renacimiento de la Pascua.

La canción que conecta el álbum con los dos EPs es el último track del nuevo disco, “Torn”, un dueto entre Bono y la fallecida e inolvidable Dolly Parton, en lo que tristemente terminó siendo su última interpretación vocal grabada. Coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid, es una delicada canción country que aborda la ruptura de los vínculos familiares y adquiere, a su vez, resonancias más amplias.

Carnaval De Luz se lanza en 2026, el año en que la banda celebra su 50° aniversario y en el que U2 habrá publicado 24 canciones nuevas. El álbum también incluye colaboraciones de Brian Eno —como coautor y en sintetizadores en “Go (Carnaval De Luz)”, “The Greatest Show on Earth” y “Can’t Stop Us Now”—; Martin Garrix, como coautor de “Glorify”; y Daniel Lanois, tocando pedal steel en “Torn”; además de producción adicional de Ryan Tedder en “Silencio”.

The Edge comentó:

“Es una colección de canciones caótica, provocadora y sagrada, y presenta el primer uso de cuerdas flat-wound en una grabación de U2. Solo digo.”

Bono comentó:

“¡Pasen, pasen, pasen! Traigan sus medias violetas, sus corazones rotos, su ingenuidad teñida de rosa… déjense sorprender en el salón de los espejos. Habrá guitarras fuertes, bajos profundos, algunos ritmos extáticos y, sí, también aparecerán algunas lágrimas plateadas.

Porque ahí cerca, justo afuera de nuestro carnaval de luz, hay todo tipo de criaturas… la misma imaginación que nos brinda nuestra creatividad también puede traernos monstruos. Así que hacemos sonar la batería más fuerte. Encendemos un fuego más grande. Hacemos que nuestras historias sean más salvajes y divertidas. Hacemos que las melodías sean más dulces y las canciones, más vale que brillen, porque si el mundo está en la oscuridad, nosotros más vale que no lo estemos.”

El videoclip de “Silencio” fue filmado en Ciudad de México a comienzos de este año y está dirigido por Cliqua, el dúo de directores mexicano-estadounidense integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sanchez.

“Street of Dreams”, la primera canción presentada del nuevo álbum, fue lanzada en julio.

TRACKLIST DE CARNAVAL DE LUZ

“Go (Carnaval De Luz)”, “La Reina”, “Street Of Dreams”, “The Mirror Maker (Rosalía)”, “Superficiality”, “If The World Is At War We Better Not Be”, “Silencio”, “The Greatest Show On Earth”“Glorify”, “Midnight Sunshine”, “Can’t Stop Us Now” y “Torn (Feat. Dolly Parton)”

Carnaval De Luz estará disponible en distintos formatos, incluyendo boxsets de edición limitada Deluxe en vinilo y CD, diversas variantes de vinilo de edición limitada en colores y diseños especiales, CD estándar, vinilo estándar y descarga digital.