Coco Fernández atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal: será abuelo por primera vez. La noticia fue confirmada al aire de Puro Show y rápidamente generó emoción entre sus compañeros y allegados.

La encargada de dar la primicia fue Ángeles Balbiani, quien contó en vivo que la hija de Coco, Sol, está embarazada y espera una nena junto a su pareja, Tomás. Antes de revelar la información, la periodista aclaró que había pedido autorización para poder contar públicamente la noticia.

Virginia Elizalde, Coco y Sol Fernández (@fernandezcoco10)

“Va a ser abuelo el señor Coco Fernández, está esperando a su nieta. Su hija Sol está embarazada, por supuesto que pedí permiso para decir esto”, expresó Balbiani durante el programa de eltrece, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a la familia del productor.

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COCO FERNÁNDEZ, FELIZ POR LA LLEGADA DE SU PRIMERA NIETA

La noticia también tiene como protagonista a Virginia Elizalde, la esposa de Coco, quien se convertirá en abuela junto a él. Según contó Balbiani, tanto ella como Sol y su pareja están atravesando este momento con enorme felicidad ante la llegada de la bebé.

“Está muy contenta Sol con su pareja Tomás y van a tener una nena”, agregó la periodista, quien de esta manera confirmó además que Coco Fernández tendrá una nieta. Por el momento, el productor no realizó declaraciones públicas sobre la noticia.

Coco y Sol Fernández y Tomas Berro Madero (@fernandezcoco10)

Coco Fernández mantiene desde hace décadas un lugar destacado detrás de cámaras en la televisión argentina y actualmente se desempeña como gerente artístico de Artear (que incluye a Ciudad Magazine). Ahora, Coco suma un nuevo y muy especial capítulo a su vida: el de convertirse por primera vez en abuelo.

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