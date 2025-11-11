La noche fue de fiesta y emoción para Mshow, el histórico programa de espectáculos de Ciudad Magazine, que celebró sus 20 años al aire con un evento cargado de recuerdos, anécdotas y mucha alegría.

Gabriela Sobrado, conductora del programa que sale al aire de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine, y Eduardo ‘Coco’ Fernández, destacaron la importancia del ciclo y el trabajo de todo el equipo.

El festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

“Muchas felicidades a Gabriela y a todo el equipo que viene laburando hace muchos años para comunicar todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ha sido uno de los programas base de Ciudad Magazine, sobre todo para poder informar, está presente en todos los eventos y en los distintos momentos de los artistas”, destacó el gerente en el ida y vuelta con el cronista.

Fernández, con una larga trayectoria en la producción, explicó: “Vengo de producción de toda mi vida, me gusta estar, acompañar a los equipos, a las figuras. Creo que hay momentos en los que es más necesario estar y otros en los que está bueno dejar que fluya y que cada equipo encuentre su forma de comunicarse y de llevar lo mejor a pantalla”.

LA EMOCIÓN DE GABRIELA SOBRADO EN EL FESTEJO DE LOS 20 AÑOS DE MSHOW

Gabriela Sobrado no pudo ocultar la emoción en el festejo por los 20 años de Mshow, el ciclo que la tiene como conductora y referente del mundo del espectáculo. En una entrevista exclusiva, repasó anécdotas, confesó sus preferencias y contó cómo vive este aniversario tan especial.

“Pasaron volando estos 20 años. Ahora me siento muy vieja”, bromeó Sobrado, que se mostró agradecida por el cariño del público y de los artistas. A lo largo de estas dos décadas, Mshow se convirtió en un clásico para las figuras del espectáculo argentino: “Pasaron muchísimas personalidades. No quiero nombrar a una porque se pueden ofender todas. Estamos muy contentos de que todas quieran estar en el programa y que sigan estando”.

(Foto: Movilpress).

En este aniversario, Mshow estrenó una escenografía renovada. “Vamos a estar más cómodos para los invitados, con unas banquetas muy lindas. Pero el logo sigue siendo el mismo de siempre, para que nos reconozcan”, contó Sobrado.

