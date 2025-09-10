Susana Giménez lo dijo sin vueltas: tendrá su propia serie. La diva de la televisión argentina confirmó la noticia en diálogo con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) y confesó que, después de años de negarse, finalmente aceptó que su vida sea llevada a la pantalla.

“Hace tanto que me la propusieron, que en ese momento yo dije ‘no, no, contar todo, no, qué sé yo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, que relata su vida me pareció que sí…”, explicó Susana, dejando en claro que el cambio de época influyó en su decisión.

La conductora adelantó que participará activamente en el desarrollo del guion: “Me voy a sentar con los guionistas y voy a empezar a contar todo”.

Aunque todavía no se definieron los detalles, Susana ya tiene en mente cuáles son los momentos que no pueden faltar: “Cuando empiezo, en la mitad, y cuando crezco, cuando ya te ponés madura”.

Consultada sobre la posibilidad de aparecer en la serie, Susana fue sincera: “No, no creo. Bueno, no sé, capaz, eso la verdad que no se habló. Pero hasta ahora es todo contado y después ahora los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar todo”.

LA ROTUNDA DECISIÓN DE MIRTHA LEGRAND CON GRACIELA ALFANO POR SU PELEA CON SUSANA GIMÉNEZ

Mirtha Legrand habló con los medios la noche del miércoles y sorprendió con la decisión que tomó ante la fuerte pelea de Susana Giménez y Graciela Alfano por el famoso tapado prestado a María Julia Alsogaray.

“¿Qué siente Mirtha al ver peleadas a las grandes figuras como Susana, Alfano por el tapadogate?" , le preguntó el cronista y ella contestó entre risas: “Hace tiemo que están con esto”.

“¿Va a invitar a Graciela Alfano a su mesa?" , le consultaron entonces y la conductora dijo tajante: “No, por ahora no, porqur yo soy muy amiga de Susana y va a hablar en contra de ella y no me gusta”.

