Mshow, el clásico programa de espectáculos de Ciudad Magazine, cumplió 20 años al aire y lo festejó a lo grande en LD Winery.

El ciclo, que se emite de lunes a viernes a las 12 horas, reunió a su equipo y a varias figuras del canal para celebrar dos décadas de información, entretenimiento y mucha pasión por el mundo del espectáculo.

La conductora del ciclo Gabriela Sobrado lideró el festejo junto a la panelista y columnista Mica Levitt. No faltaron los saludos y la presencia del gerente de producción Eduardo Coco Fernández, que se sumó al brindis y compartió anécdotas de estos años de trabajo.

La fiesta de Mshow contó con la participación de Matías Vázquez, conductor de Puro Show de la pantalla de eltrece, y la panelista Pochi ‘de Gossipeame’.

También estuvieron presentes los cronistas que día a día salen a la calle para llevar la mejor información, la tarotista Jimena La Torre y los productores que hacen posible que el programa salga al aire cada mediodía.

El festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

El momento más emotivo llegó cuando todo el equipo, junto a los invitados, sopló la velita y compartió una torta en reconocimiento por su trabajo. Las risas, los abrazos y los recuerdos de estos 20 años marcaron una jornada especial para todos los que forman parte de la familia de Mshow.

Desde su debut, Mshow se consolidó como uno de los programas referentes del espectáculo argentino. Con su estilo ágil y cercano, supo ganarse un lugar en la pantalla y en el corazón de los televidentes, que cada mediodía eligen informarse y divertirse con las primicias, entrevistas y análisis de la cultura y el espectáculo.

LAS FOTOS DEL FESTEJO DE LOS 20 AÑOS DE MSHOW

Gabriela Sobrado festejó los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado y Eduardo 'Coco' Fernández en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Eduardo 'Coco' Fernández en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Mica Levitt festejó los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado y Matías Vázquez en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Pochi en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Matías Vázquez festejó los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Walter Leiva y Ignacio 'Nacho' Rivarola en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Jimena La Torre en el festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

El festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

El festejo por los 20 años de Mshow (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.