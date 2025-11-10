MShow, el clásico programa dedicado al espectáculo y la cultura que se emite de lunes a viernes a las 12, cumple 20 años en la televisión argentina.

Para celebrar este aniversario, figuras del teatro, la televisión y la música enviaron mensajes cariñosos reconociendo la vigencia del ciclo conducido por Gaby Sobrado y su aporte sostenido a la difusión del mundo artístico.

En un video especial por las dos décadas al aire, artistas y personalidades destacadas enviaron sus felicitaciones.

“20 años, no puedo creer cómo pasa el tiempo”, expresó uno de los saludos, reflejando la sorpresa y el orgullo por la permanencia del programa.

Otros destacaron la importancia de M-Show dentro del panorama cultural: “M-Show es un programa necesario en la televisión argentina, porque a los que nos gusta el teatro, el cine y la ficción, se lo toman con mucha seriedad”.

Los mensajes coincidieron en el cariño por el equipo y en el deseo de continuidad:

“ 20 años habla de que han hecho las cosas bien para seguir adelante”.

“ Que sigan comunicando con entretenimiento, responsabilidad y humanidad ”.

“Por 20 más, 40, 60…”.

Desde la producción celebraron el acompañamiento del público y la comunidad artística durante estas dos décadas ininterrumpidas.

MShow continúa emitiéndose cada mediodía, con entrevistas, coberturas de eventos, actualidad del mundo del espectáculo y una mirada cercana a todo lo que sucede en la escena artística nacional.

20 años no es nada... pero en televisión es muchísimo. Y MShow va por muchos más.