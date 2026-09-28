MasterChef Celebrity regresa a Telefe este lunes 28 de septiembre a las 22:15, con la conducción de Wanda Nara y un jurado conformado por Maru Botana (en reemplazo de Donato De Santis), Damián Betular y Germán Martitegui.
Quiénes serán 24 los participantes de MasterChef Celebrity
- Mike Amigorena
- Alejandro Lerner
- Hernán Coronel
- Lizy Tagliani
- Josefina «China» Ansa
- Julieta Poggio
- Grego Rossello
- Edith Hermida
- Karina Mazzocco
- Paula Trápani
- Luciana Geuna
- Elizabeth «La Negra» Vernaci
- Morena Beltrán
- Julieta Nair Calvo
- Diego Ramos
- Nazareno Casero
- Pachu Peña
- Campi (Martín Campilongo)
- Sebastián Presta
- Marta Fort
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Pablo Giralt
Cómo y dónde ver MasterChef Celebrity 2026
- Estreno: lunes 28 de septiembre.
- Horario: 22:15.
- Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.
- TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.
- Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.
- Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.