Cris Morena vuelve a mover el avispero del ambiente artístico con un anuncio que empezó como rumor y terminó confirmado en las redes sociales del periodista Agus Rey, quien reveló los detalles del proyecto en el ciclo “La Linterna”.

La creadora, junto a su productora RGB, ya reservó fechas en el Movistar Arena para 2027 con el objetivo de replicar en Buenos Aires el espectáculo que hoy es furor en Israel: el regreso de “Chiquititas” con sus canciones más emblemáticas.

LOS PROTAGONISTAS QUE YA ESTÁN APALABRADOS

Según contó Agus Rey, los nombres que ya firmaron su participación son nada menos que Facundo Arana y Agustina Cherri, dos de las caras más recordadas de la ficción original que marcó a toda una generación. Pero la apuesta de Cris Morena no se queda ahí: además de la posibilidad de sumar a otros “ex” de la tira, el elenco se completará con jóvenes talentos surgidos de “Otro Mundo”, la escuela artística de la propia productora, muchos de los cuales ya se lucen actualmente en “Margarita”, su producción más reciente para Telefe y Max.

Según Cris Morena: “Treinta años después, seguimos creyendo que las alas crecen cuando el corazón decide Volar Mejor” Crédito Web

La estrategia no es casual. Cris Morena viene de convocar multitudes con “Margarita” en el Movistar Arena, y busca ahora repetir la fórmula apelando a la nostalgia de “Chiquititas”, uno de sus mayores éxitos históricos junto a “Rebelde Way” y “Floricienta”. El desafío será combinar el cariño del público adulto que creció con la tira original con el atractivo que hoy tienen las nuevas figuras del semillero de la productora.

POR QUÉ EL SHOW YA TRIUNFA EN ISRAEL

La versión que sirve de espejo para el proyecto argentino se está desarrollando actualmente en Tel Aviv, donde “Chiquititas” tiene un arraigo cultural histórico desde fines de los años 90. Por estos días, quienes viajaron para cantar junto a chicos israelíes son Nadia Di Cello y Sebastián Francini, dos de los rostros más queridos de la tira, y el resultado fue un éxito rotundo, con entradas agotadas en todas las funciones. Ese furor es justamente el que Cris Morena y RGB quieren trasladar al Movistar Arena dentro de poco más de un año.

Nadia di Cello y Sebastián Francini cantaron con chicos israelíes y el éxito fue total.

Mientras tanto, crece la expectativa entre los fanáticos que siguieron a la productora en cada una de sus apuestas, desde “Chiquititas” hasta “Margarita”, pasando por “Casi Ángeles” y “Rebelde Way”. Con Facundo Arana y Agustina Cherri como cabezas de cartel confirmadas, el próximo paso será conocer si otros históricos del elenco se suman a la propuesta antes de que se confirmen las fechas exactas de 2027.