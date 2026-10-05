Cachan Arte en Escena, compañía dirigida por Marina Cachan, presenta “Naftalinas”. La obra se presenta los sábados de octubre a las 21 h en el Teatro Área623, ubicado en Pasco 623, CABA.
De qué trata “Naftalinas”
En una casa olvidada, seis hermanos no logran descansar en paz. Algo de su memoria los mantiene ligados a este plano y los enfrenta con aquello que permanece cuando los cuerpos, los vínculos y las historias parecen destinados a desaparecer.
A partir de esta premisa, Naftalinas plantea una pregunta que atraviesa toda la obra:
¿Nos aferramos a lo que queda para recordar o por miedo a desaparecer?
Ficha técnico-artística de “Naftalinas”
- Idea: Marina Cachan
- Dirección: Marina Cachan
- Coreografía: Marina Cachan
- Intérpretes: Paula Marchi, Aylén Arcadigni, Morena Arce, Franco Cancinos, Sofia Castagnola y Pahola Rivas
- Diseño de vestuario: Elisa Bourse y Marina Cachan
- Diseño de luces: Rodolfo Eversdijk
- Asistencia coreográfica: Paula Marchi y Aylén Arcadigni
- Asistencia de dirección: Paula Marchi
- Producción: Rosario Yarroch
- Duración: 60 minutos
- Apoyo: Fundación Julio Bocca
“Naftalinas”: funciones en octubre
Obra: Naftalinas
Compañía: Cachan Arte en Escena
Dirección y coreografía: Marina Cachan
Funciones: sábados de octubre, 21 h
Teatro: Área623
Dirección: Pasco 623, CABA
Duración: 60 minutos
Entradas: disponibles a través de Alternativa Teatral