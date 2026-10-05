Dos momentos memorables sucedieron en el programa del domingo 4 de octubre. Por un lado, Iván de Pineda cometió un insólito error durante el juego, algo que, según él mismo contó, nunca le había pasado en sus 11 años al frente de Pasapalabra.

Por otro, el equipo naranja consiguió completar el rosco sin equivocaciones y se sumó a la acotada lista de campeones.

El error de Iván de Pineda en Pasapalabra que sorprendió a todos (captura de Telefe)

El error de Iván de Pineda en Pasapalabra que sorprendió a todos

Todo ocurrió cuando el conductor le hizo una pregunta a la actriz Sabrina Carballo: “¿Cuál es el apodo del extenista Gastón Gaudio?”.

Sin darse cuenta de que estaba revelando la respuesta, Iván contestó: “Gato, un abrazo. Ay, ya lo dije”.

Al advertir la equivocación y ante el llamado de atención de la producción, el conductor intentó explicar lo sucedido con cierto pudor.

“Pará, pará. Perdón, lo voy a explicar. Muchas veces yo quiero jugar con ustedes, no es que veo los juegos de antemano”, aclaró.

Y agregó, entre risas: “Yo siempre le mando saludos a todo el mundo. Gato, te mando un abrazo”.

Finalmente, Iván se tomó el error con humor y destacó que se trataba de algo excepcional después de tantos años al frente del programa.

“Me pasó una vez en 11 años. No puede ser, me caen con todo”, expresó.

Pero la equivocación de Iván no fue el único momento destacado de la emisión. En el mismo programa, el equipo naranja, integrado por Coty Romero, Maite Lanata y Sabrina Carballo, completó el rosco sin equivocaciones y consiguió un resultado histórico en Pasapalabra.

Así, la emisión tuvo una particular coincidencia: el primer error de Iván de Pineda en 11 años y un rosco perfecto que quedó entre los momentos más destacados del programa.