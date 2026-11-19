Mientras Moria Casán disfrutaba de un salame en vivo, a las 9.57 de la mañana, en su programa de eltrece, María Fernanda Callejón se indignó, se paró y amenazó con irse de La Mañana con Moria, visiblemente enojada.

Todo sucedió por un fallido de la One, que la llamó por otro nombre cuando su panelista hablaba de su intento de acercamiento con Ángel de Brito, conductor con quien en el último tiempo tuvo fuertes enfrentamientos.

Por qué María Fernanda Callejón se fue en vivo del programa de Moria Casán (eltrece)

Por qué María Fernanda Callejón se fue en vivo del programa de Moria Casán

“¿Pero cuántos años tenés, Alejandra?”, le dijo Moria a Callejón, sin advertir que había dicho mal su nombre.

“Primero que soy Fernanda. No, ahora sí, chau”, le respondió la actriz, seria, aunque matizando el momento con humor.

Todo el panel estalló de risa ante el blooper de Moria y el acting de María Fernanda, que amagó con irse enojada del programa y del estudio en vivo.

María Fernanda Callejón se indignó con Moria Casán y abandonó el programa en vivo

La explicación de Moria Casán

“Me comí el salamín. Me estoy equivocando con los nombres, espero que no sea un rasgo de senilidad”, comentó Moria. Y cerró: “No pensé en ninguna Alejandra”.

Lejos de tratarse de un enojo verdadero, María Fernanda volvió al panel y concluyó el disparatado momento con una frase imperdible: “Te quiero tanto que vuelvo. Tengo síndrome de Estocolmo con Moria Casán”.