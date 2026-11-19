Darío Barassi volvió a sorprender a sus seguidores con una confesión tan inesperada como divertida. A través de su cuenta de Instagram, el conductor de El Trece compartió un video en el que hizo un balance de su presente, se mostró preocupado por el paso de los años y reveló que comenzó a organizar algunos aspectos relacionados con su muerte.

Con su característico sentido del humor, el actor repasó la intensa jornada de consultas médicas que había atravesado. “Ayer tuve fisiatra, kinesiólogo, fui a ver a un otorrino y tuve terapia”, enumeró, dejando en evidencia que había dedicado buena parte del día a atender distintas cuestiones de su salud.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última actividad de su agenda. “Quiero anticipar mi muerte, entonces cuando yo muera quiero ya tener dónde enterrarme, entonces tuve una reunión de eso”, confesó sin perder su tono irónico.

LA INSÓLITA REFLEXIÓN DE DARÍO BARASSI SOBRE SU MUERTE

Después de contar que había tenido una reunión para resolver dónde quería ser enterrado, Barassi hizo una reflexión sobre su edad y los cambios que comenzó a notar en su vida cotidiana.

“No estoy teniendo una buena vejez, hice todo eso en un día. Ver la cabeza, cómo arreglarme el cuerpo y ver a dónde voy a ir cuando me muera”, expresó entre risas.

Crédito: Instagram

Lejos de terminar allí, el conductor redobló la apuesta y reconoció que necesita recuperar algunas actividades que lo hagan sentir más joven. “¡Qué angustia! No estoy teniendo una buena vejez. Necesito hacer algo de joven ya. Estoy cada vez más viejo, mirá las canas que tengo”, lanzó mientras se observaba.