Una de las historias humanitarias más conmovedoras del siglo XX llega a los cines argentinos con el estreno de “Winnipeg, el barco de la esperanza”, una película animada que reconstruye el viaje de más de 2.200 refugiados republicanos españoles que escaparon de Francia rumbo a Chile en 1939. La producción, una coproducción entre Argentina, Chile y España, propone un relato sobre el exilio, la solidaridad y la posibilidad de comenzar una nueva vida después de la guerra.

Dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga, la película está inspirada en la novela gráfica de Laura Martel y recupera la historia del carguero Winnipeg, que en agosto de 1939 trasladó a miles de personas que huían de las consecuencias de la Guerra Civil Española. La iniciativa contó con el impulso del poeta chileno Pablo Neruda y la colaboración de los cuáqueros de París, que hicieron posible el rescate.

La trama sigue a Víctor, un padre viudo que escapa de España junto a su pequeña hija Julia tras la caída de Barcelona en manos de las fuerzas franquistas, en enero de 1939. Después de atravesar las dificultades del exilio en Francia y enfrentar la amenaza de los campos de concentración, ambos encuentran una oportunidad para escapar a bordo del Winnipeg, con destino a Valparaíso, Chile.

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Con una duración de 87 minutos y apta para todo público, la película cuenta con las voces de Paulina García, Luis Gnecco, reconocido por sus trabajos en Neruda y Narcos, y Alfredo Castro. También participan Melina Macaggi y Valeria Stilman.

A través de la historia de Víctor y Julia, la producción combina el rigor histórico con una narración emocional que pone en primer plano las experiencias personales detrás de aquel rescate. La animación funciona como vehículo para acercar a nuevas generaciones un episodio fundamental de la memoria histórica y reflexionar sobre las consecuencias de la guerra, la pérdida de la identidad y la importancia de la solidaridad.

Winnipeg: el barco de la esperanza (Foto: gentileza prensa Mariano Oliveros)

El estreno en Argentina tendrá funciones en el Cine Gaumont a las 19.45, además de otras proyecciones programadas en Sala Lúcida: el sábado 28 de noviembre a las 21, el sábado 5 de diciembre a las 18 y el domingo 6 de diciembre a las 16. También se anunciarán próximamente nuevas salas y funciones.

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