Denisse González compartió con sus seguidores un video en el que mostró parte de su exigente rutina de entrenamiento. Después de recibir el alta de su quinta internación, la ex participante de Gran Hermano se mostró decidida a retomar sus actividades y continuar con sus ejercicios diarios, en un proceso en el que busca recuperar fuerzas y seguir avanzando semana a semana.

A través de su cuenta de Instagram, publicó imágenes de sus entrenamientos y contó cómo viene trabajando para mejorar su estado físico. “Espero que les sirvaaa! Si quieren que les comparta más rutinas, déjenmelo en los comentarios. Vamos armando las rutinas según lo que mi cuerpo necesita cada semana”, escribió.

“Es increíble lo que gané en fuerza en estos últimos 3 meses”, reconoció Denisse en la publicación donde también contó que está compartiendo sus entrenamientos a través de su canal de YouTube, donde sus seguidores pueden conocer más detalles de los ejercicios que realiza.

La exigente rutina de entrenamiento de Denisse González (Video: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

DENISSE GONZÁLEZ YA ATRAVESÓ CINCO INTERNACIONES EN EL AÑO

En agosto de este año, Denisse González fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una afección que provoca una disminución de las plaquetas y puede generar graves complicaciones. Desde entonces, se vio obligada a modificar su vida cotidiana y afrontar distintos tratamientos médicos.

A lo largo de sus cinco internaciones, la exparticipante de Gran Hermano fue compartiendo en sus redes publicaciones donde refleja los altibajos de su recuperación y la necesidad de mantener controles médicos frecuentes.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

“Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, expresó la influencer en una de sus publicaciones. “Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, cerró en su publicación.