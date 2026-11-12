Horas atrás, Denisse González recibió el alta médica tras atravesar su quinta internación del año en la Clínica Bazterrica. Para celebrarlo, armó un videoclip en el que parodió “Superestrella”, el éxito de la artista española Aitana.

A fines de julio, Denisse fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica inmune, una enfermedad autoinmune en la que el organismo destruye sus propias plaquetas. Desde entonces, buscan un tratamiento que permita estabilizar sus valores y evitar nuevas recaídas. Sin embargo, el camino no está siendo fácil.

“Un poquito de humor nunca viene mal”, aseguró la novia de Bautista Mascia en redes. “Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole la mejor a la vida. El camino es largo, o lloramos o reímos… en mi caso hago ambas”, contó.

El divertido videoclip que grabó Denisse González en su quinta internación (Video: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

EL VIDEOCLIP QUE GRABÓ DENISSE EN SU QUINTA INTERNACIÓN

En el divertido videoclip que armó, se la escuchaba a Denisse González cantando: “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron, creo que mis plaquetitas se me están acabando, ¡mierda! Ya me conocen en recepción, ya vienen mis amigas, tengo un novio filmándome".

Luego, seguía: “Queda también la habitación 406, otra vez vuelvo a la internación. Y yo sé que el almuerzo ya viene incluido. Salgo a caminar por los pasillos, ¡fuck! Fin de semana y estoy de vuelta aquí. Ella dice que pronto puedo irme, yo le digo que tengo vida afuera. La doc dice que pronto me da el alta cuando tenga plaquetas".