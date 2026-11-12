El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Jorge Juan Montejo (68), popularmente conocido como “Paolo el Rockero”, el personaje que se convirtió en un ícono de la cultura popular durante las décadas de 1980 y 1990.

El artista falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía.

La noticia la compartió en sus redes la cronista de Cortá por Lozano Caro Bisgarra y generó tristeza entre quienes lo recuerdan por su particular estilo, su humor y su inconfundible personaje, que logró ganarse un lugar en el cine y la televisión argentina.

El anuncio de la muerte de Paolo el Rockero (Foto: Instagram @caritobisgarra) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Montejo había nacido el 16 de enero de 1958 y alcanzó la popularidad en 1986, cuando presentó por primera vez a Paolo en “Badía & Cía”, el histórico ciclo conducido por Juan Alberto Badía. Con su particular vestimenta, el pelo largo, la bandana, el morral multicolor y sus frases características, construyó un personaje que rápidamente conquistó al público.

Antes de alcanzar la fama, había comenzado su carrera realizando imitaciones de músicos como Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta en fiestas, pubs y eventos privados. Su llegada a la televisión marcó un antes y un después en su recorrido artístico y le abrió las puertas de distintos programas y escenarios.

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Un año después de su debut televisivo, Montejo tuvo su primera participación cinematográfica en Los bañeros más locos del mundo, la recordada comedia protagonizada por la “Brigada Explosiva” integrada por Emilio Disi, Guillermo Francella, Berugo Carámbula y Gino Renni. También formó parte de otras producciones populares como Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: como hermanos gemelos.

Paolo El Rockero (Foto: Web)

Su carrera continuó con participaciones en ciclos televisivos muy populares, entre ellos De carne somos, El gordo y el flaco, Ritmo de la noche, Ta Te Show, La movida del verano y Peligro Sin Codificar. Además, desarrolló una trayectoria teatral con espectáculos propios como Paolo + loco que nunca y San Paolo 20 años.

El personaje también tuvo su propia discografía. En 1986 editó Pero qué te pasa, loco?, un álbum que combinaba canciones, imitaciones y humoradas. Su popularidad fue tan grande que, en 2008, se estrenó el mediometraje documental Jorge Montejo: el hombre detrás de Paolo, dirigido por Damián Pantaleone, que repasó su vida y su recorrido artístico.

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