Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un nuevo episodio de salud que volvió a encender las alarmas entre sus seguidores. La influencer confirmó que fue internada por cuarta vez en lo que va de 2026 debido a una nueva caída en su recuento de plaquetas.

La joven dio a conocer la noticia a través de una historia de Instagram, en la que compartió una imagen desde la cama del hospital. Junto a la foto, explicó brevemente qué había ocurrido y anticipó que se tomará unos días para descansar y concentrarse en su recuperación.

“4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió. Luego, les dejó un mensaje a sus seguidores: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”.

Foto: @denisse_belen_gonzalez

Qué le pasó a Denisse González y por qué volvió a ser internada

La exparticipante del reality padece púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una enfermedad autoinmune que provoca la destrucción de las plaquetas y puede generar una disminución importante de su cantidad en sangre.

Su primer episodio de internación de este año ocurrió el 31 de julio, cuando un análisis de rutina detectó que tenía apenas 3.000 plaquetas, un valor muy inferior al rango de referencia informado en su caso. En esa oportunidad, permaneció diez días hospitalizada.

El 19 de agosto debió regresar al centro médico después de presentar un sangrado inusual y lesiones en la boca. Durante ese segundo episodio, su recuento llegó a un mínimo de 1.000 plaquetas y recibió un tratamiento que incluyó una inyección en el abdomen.

En septiembre, Denisse había compartido un mensaje esperanzador al contar que sus médicos creían haber encontrado un tratamiento que podía funcionar para su cuadro. Sin embargo, aclaró que debía continuar con controles y hemogramas semanales.

La estabilidad se interrumpió hacia fines de ese mes, cuando una nueva caída de plaquetas derivó en su tercera internación, el 29 de septiembre.

“Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, había contado entonces a través de sus redes sociales.

El mensaje de Denisse González tras su cuarta internación

A diferencia de otras etapas del tratamiento, en las que había compartido más detalles sobre sus estudios y su evolución, esta vez la influencer eligió publicar un mensaje breve para anunciar que se alejará temporalmente de las redes.

La decisión busca darle prioridad a su recuperación después de varios meses de internaciones, estudios y controles médicos.

En sus publicaciones anteriores, Denisse había intentado transmitir tranquilidad y mantener una actitud positiva frente a sus seguidores, incluso en los momentos más difíciles.

Foto: Instagram (@bautimascia_)

“Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, había escrito después de su tercera hospitalización.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre cuánto tiempo permanecerá internada ni sobre posibles modificaciones en el tratamiento que recibe desde julio.

El apoyo de Bautista Mascia durante los problemas de salud de Denisse

Durante los episodios anteriores, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano y pareja de Denisse, fue uno de sus principales apoyos.

La joven le había dedicado un mensaje de agradecimiento después de recibir el alta de su tercera internación, en el que destacó el acompañamiento que recibió durante el proceso.

“Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, había escrito junto a una fotografía tomada en la habitación de la clínica Bazterrica.

Foto: Captura de Instagram Stories (@bautimascia_)

Según lo que había compartido la propia Denisse, el músico uruguayo estuvo presente durante sus distintas hospitalizaciones y la acompañó en este prolongado proceso de salud.

Hasta el momento, Mascia no se había pronunciado públicamente sobre esta cuarta internación. Tampoco se conocieron precisiones oficiales sobre la evolución de González o la duración de su nueva hospitalización.