Pampita, Sofía Pachano, Eva Bargiela y varias figuras del espectáculo se reunieron en un evento en Palermo para participar de una experiencia que tuvo como protagonistas a los signos del zodíaco y los símbolos personales.

Entre los invitados estuvieron también Lizardo Ponce junto a su novio, Franco Poggio; Franco Masini; Cale Ruggeri junto a su hermana Daiana; Minerva Casero; y Gege Neumann con su hija Helena Otamendi. Además, participaron Mora Bianchi, Lola Abraldes y Antonella Podestá, las jóvenes actrices de Margarita.

Las famosas apuestan por la astrología y la personalización

La experiencia incluyó lecturas de astrología y tarot, espacios para explorar distintos diseños y una estación de grabado personalizado. La idea fue invitar a los asistentes a descubrir los símbolos con los que se identifican y encontrar distintas maneras de incorporarlos a su estilo.

Cande Ruggeri y su hermana. Foto: prensa

Sofía Pachano. Foto: prensa

Cande Ruggeri. Foto: prensa

Mora Bianchi, Lola Abraldes y Antonella Podestá. Foto: prensa

Eva Bargiela. Foto: prensa

Pampita. Foto: prensa

Lizardo Ponce. Foto: prensa

En ese contexto, los charms y los colgantes zodiacales aparecen como una alternativa para personalizar las joyas, combinar diferentes piezas y construir accesorios que trasciendan lo meramente decorativo.

La presencia de Pampita fue uno de los nombres destacados de la convocatoria, que reunió a referentes de la moda, el entretenimiento y las redes sociales. Sofía Pachano, Eva Bargiela, Minerva Casero y Gege Neumann también formaron parte de la experiencia.

Por su parte, Lizardo Ponce asistió junto a Franco Poggio, mientras que Cale Ruggeri llegó acompañado por su hermana Daiana. El universo de Margarita estuvo representado por Mora Bianchi, Lola Abraldes y Antonella Podestá.

El evento fue organizado con motivo de la presentación de Talisman Zodiac, una colección de Pandora inspirada en los doce signos del zodíaco. La propuesta retoma la simbología astrológica a través de piezas contemporáneas que pueden combinarse entre sí o llevarse de manera individual.

Así, los signos dejan de ser solamente un dato de la carta natal para convertirse también en un recurso estético: un detalle personal que se suma a las tendencias de joyería y accesorios.