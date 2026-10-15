En medio del receso de la Fórmula 1, Franco Colapinto se tomó unos minutos para grabar un video que luego compartió con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram. El argentino agradeció las muestras de apoyo, pero llamó a reflexionar sobre los límites de los comentarios contra otros pilotos.

Si bien la FIA y también Flavio Briatore les pidieron calma a los fanáticos en las redes sociales, esta es la primera vez que el piloto de Alpine se expresa públicamente con un mensaje tan contundente para pedirles que frenen los ataques.

“¡Hola a todos! Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Es algo necesario que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar", empezó diciendo Colapinto en un video que compartió en sus redes sociales.

EL PEDIDO DE FRANCO COLAPINTO A SUS FANÁTICOS

“Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados, de cómo me empujan a ir por más siempre”, siguió Franco Colapinto en el video que grabó a modo de agradecimiento.

“A mí, al equipo, nos ayudan a conseguir los resultados carrera tras carrera, día tras día entrenando, intentando mejorar. Realmente soy un agradecido por todo eso. Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos a mí, a todo el equipo, y siempre voy a estar muy agradecido por eso”, siguió.

El pedido de Franco Colapinto a sus fanáticos (Video: Instagram @francolapinto)

Sin embargo, Franco hizo un pedido directo. “Hay veces que nos pasamos de la raya; que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, aseguró.

Y siguió: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que es algo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad. Y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, mis resultados, seguir sumando puntos, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos. Vamos a seguir luchando por que me vaya bien”.

Formula One F1 - Singapore Grand Prix - Marina Bay Street Circuit, Singapore - October 11, 2026 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of the race REUTERS/Caroline Chia Por: REUTERS

Por otro lado, Franco contó que tomó la decisión de alejarse un tiempo de las redes sociales para “descansar” de ellas, con el objetivo de enfocarse “en lo que realmente importa. ”Enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos", aseguró el piloto de Alpine.

“No me van a extrañar, vamos a seguir viéndonos en las carreras. Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos. Así que vamos por todo, vamos a seguir empujando mucho, que vuelvan a venir esos buenos resultados, que vuelvan a venir esos puntos. ¡Vamos con todo! Como un equipo grande: apoyarnos, bancarnos en las buenas y en las malas, y estoy seguro de que nos vamos a ver muy, muy pronto en las carreras más cerca de casa", cerró.