La pareja de Franco Colapinto y Maia Reficco llegó a su fin de manera sorpresiva, y la cantante fue elocuente al blanquear las razones para dar terminado el vínculo.

“Yo estoy muy bien. Fran y yo no estamos más juntos”, admitió Reficco a Puro Show.

Y tras reconocer que entre ellos hubo algo más que una simple amistad enftizó: “Le deseo lo mejor, lo quiero mucho, así que todo bien”.

Maia Reficco y Franco Colapinto durante uno de los Grandes Premios de Fórmula 1 que compartieron juntos. Por: Captura Web

“Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”, justificó la ruptura.

Y si bien todo el tiempo se expresó simpática y alegre, fue tajante al responder que “no creo” que haya posibilidad de reconciliación.

La abstinencia sexual de Colapinto como piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1

Entre risas, Maia remató con que “es muy difícil”. Afirmación que llegó luego de que el propio Colapinto ironizara en la televisión española que como piloto de Fórmula 1 debe practicar la abstinencia sexual para poder mantener altos los niveles de testosterona.

Franco Colapinto. (Foto: @francolapinto)

Además, la artista estalló a carcajadas cuando el periodista le recalcó la fama de tiroteador en redes de Colapinto, y le dio pista para que encuentre otra compañía: “Él es un hombre soltero, él puede hacer lo que quiera”.

Hasta desdramatizó el rumor de Franco sobre el coqueteo con Sofía Solá, la hija de Maru Botana. “Al fin y al cabo es una persona que yo quiero mucho, que quise mucho, que amé mucho. Así que lo mejor con el, la verdad. No tengo mucho”.

-¿Dejás una puerta abierta para el futuro?

-No, no, no creo.