Video de eltrece, La Mañana con Moria.

Al día siguiente del picante encontronazo entre Moria Casán y María Fernanda Callejón en La Mañana con Moria, la conductora no se guardó nada y le pasó factura a su panelista, dando paso a un cara a cara tenso, incómodo y muy picante en vivo.

"Resentida": el feroz cara a cara de Moria Casán y Fernanda Callejón en vivo (captura de eltrece)

MORIA CASÁN SE HARTÓ DE CALLEJÓN Y LE DIJO DE TODO TRAS EL CRUCE DEL DÍA ANTERIOR

Moria Casán: -Estoy en contra de la sacralización de nada.

María Fernanda Callejón: -Los rangos existen y hay que respetarlos.

Moria Casán: -Los rangos existen y hay que respetarlos, no tendrías que haberme dicho “shut up”.

María Fernanda Callejón: -Fue un chiste. ¿Te quedaste mal con eso?

Moria Casán: -Mami, la que te quedaste mal sos vos. Mirá si me voy a quedar mal por “shut up”.

María Fernanda Callejón: -Yo me cagué de risa.

Moria Casán: -Ya veo todo lo divina que estás. Usaste todo el año este programa para ir en contra de Ángel de Brito y en contra de Yanina Latorre. Aprovechaste cada minito de tu vida, en vez de hablar de...

María Fernanda Callejón: -Como me enseñaste vos.

Moria Casán: -No, yo no te enseñé a hablar mal de ellos. Te dije todo el tiempo que los soltaras.

María Fernanda Callejón: -No, a hablar mal, no...

Moria Casán: -Les fuiste a decir a Ángel de Brito que lo querés y a Yanina Latorre la trataste con una suavidad que un felpudo era poco.

María Fernanda Callejón: -Es la terapia que vos decís que no me hace efecto.

Moria Casán: -Me impresiona. Denuesta tu histrionismo. Sos muy buena actriz, pero yo no te lo creí... A mí se me explotó el teléfono diciendo “rajá a esa maleducada”.

María Fernanda Callejón: -Y a mí me dicen “rajá de ahí que Moria te maltrata”.

Moria Casán: -Yo no sé cómo aguantaste tanto si te parece que yo te maltraté.

María Fernanda Callejón: -Es lo que dice la gente.

Moria Casán: -Se te ha tenido una paciencia... Se te ha respetado y dado un lugar como nadie.

María Fernanda Callejón: -No, si yo siempre lo dije.

Moria Casán: -No hace falta que a mí me olfatees porque yo no necesito obsecuentes. Pero la obsecuencia que mostraste vos cuando le fuiste a dar un beso a Ángel, no lo puedo creer.

María Fernanda Callejón: -No tengo nada con él...

Moria Casán: -Usaste este programa...

María Fernanda Callejón: -Trabajo acá, ¿qué querés que haga? Ya el año que viene te liberás de mí.

Moria Casán: -No es eso. No estamos hablando de liberarte. No seas resentida, Fernanda Callejón. No seas resentida, tené humor.

María Fernanda Callejón: -¿Algo más me vas a decir?

Moria Casán: -Ayer no pude creer cómo la trataste a Yanina... Dije no, esta chica...

María Fernanda Callejón: -Soy actriz.

Moria Casán: -O mentiste todo el tiempo acá, o mentiste todo el tiempo allá.