Caballito cambia el sentido de circulación en Acoyte y Honorio Pueyrredón: cómo será desde este miércoles (Foto creada con IA)

Desde este miércoles por la mañana cambiará el sentido de circulación de las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte, en Caballito. También habrá modificaciones en otras calles del barrio y en los recorridos de varias líneas de colectivos, como parte de la puesta en marcha del Trambus.

Los cambios comenzarán a implementarse durante la madrugada y, a primera hora, ya estarán vigentes. Habrá agentes de tránsito para orientar a automovilistas y conductores del transporte público.

Cambian de mano Acoyte y Honorio Pueyrredón en Caballito: qué calles y colectivos se modifican (Foto IA)

Cómo cambia la circulación en Honorio Pueyrredón

La avenida Honorio Pueyrredón, entre Ángel Gallardo y Neuquén, pasará a tener sentido único hacia Neuquén. En ese tramo se construyó el parque lineal y ahora se modificará la circulación para avanzar con el nuevo esquema de transporte.

La calle de convivencia de Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Avellaneda, también tendrá sentido único hacia Neuquén.

En el tramo comprendido entre Ángel Gallardo y Warnes, en cambio, la avenida seguirá siendo doble mano.

Qué cambia en Acoyte

Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, dejará de ser doble mano y pasará a tener sentido único hacia Díaz Vélez.

El tramo entre Neuquén y Rivadavia continuará con circulación en ambos sentidos. Desde Rivadavia hacia el sur, la avenida se conecta con José María Moreno.

Ambrosetti cambia de mano y habrá dos líneas de colectivos

La calle Ambrosetti, desde Jauretche —a metros del Hospital Durand— hacia Rivadavia, también cambiará de sentido y pasará a circular en dirección a Rivadavia.

La modificación genera resistencia de un grupo de vecinos, que se opone al nuevo esquema porque por esa calle pasarán las líneas 55 y 145, que actualmente circulan por Acoyte. Los vecinos convocaron a una nueva protesta para este miércoles a las 19.

Además, reclaman que se evalúe el estado del puente que cruza las vías del tren Sarmiento. Según la información oficial, se realizaron pruebas con camiones pesados y los resultados indicaron que la estructura está apta para soportar el paso de colectivos.

Otras calles y líneas de colectivos que tendrán cambios

También se modificarán los sentidos de circulación en otras calles de Caballito:

Felipe Vallese: entre Acoyte y Ambrosetti, pasará a tener doble sentido de circulación.

Pasaje Balcarce: entre Yerbal y Rivadavia, tendrá sentido único hacia Yerbal.

Además, habrá cambios en los recorridos de las líneas 42, 92, 106 y 135, que se suman a las modificaciones de las líneas 55 y 145.

Los cambios por la llegada del Trambus

Las modificaciones forman parte de la preparación para la puesta en marcha del Trambus, el sistema de colectivos eléctricos que conectará Pompeya con Aeroparque, previsto para diciembre, aunque todavía sin fecha confirmada.

En Caballito ya se construyeron los nuevos paradores y se delimitaron carriles exclusivos para el transporte público sobre Honorio Pueyrredón y avenida Rivadavia, frente al parque y hasta Hidalgo.

Los carriles exclusivos de Honorio Pueyrredón todavía no están habilitados para colectivos, pero comenzaron a restringirse para los automovilistas. Con el nuevo esquema de circulación, se espera que queden definitivamente reservados para el transporte público.

Los cambios se suman a otros que ya se implementaron en Caballito y en la zona de la cabecera de Pompeya, además de las modificaciones en avenida La Plata, entre Chaco/Quito y Rivadavia, donde dos cuadras ya tienen sentido único hacia el norte.