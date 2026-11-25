Tras su exitoso paso por la televisión de México, Flor Vigna se prepara para un nuevo gran desafío. Por primera vez, la artista argentina será parte de un programa que se emitirá en Estados Unidos. Se trata de la competencia deportiva Exatlón.

A través de su cuenta de Instagram, Flor compartió un video donde mostró parte de su exigente preparación para dar el casting del programa y mostró el momento en el cual se enteró de que será parte de la nueva edición de este reconocido formato.

“Yo sé que ustedes me ven como una boluda, pero a esta boluda le esta empezando a ir bien”, bromeó Vigna. “Estoy muerta de miedo”, admitió el día antes de realizar el casting. Sin embargo, agregó: “Quiero hacer este video para decirme a mi misma que estoy orgullosa”. Finalmente, mostró su felicidad al ser seleccionada.

Flor Vigna reveló cómo quedó seleccionada para Exatlón (Video: Instagram @florivigna)

DE QUÉ SE TRATA EXATLÓN

Conducida por Frederik Oldenburg, esta nueva entrega de Exatolón reunirá 20 atletas, ocho competidores que regresan a la franquicia y 12 nuevos talentos, divididos en los tradicionales Equipo Rojo y Equipo Azul. Los participantes se enfrentarán en circuitos de fuerza, velocidad y resistencia por un premio final de USD200.000 en efectivo.

(Foto: Instagram @florivigna)

De acuerdo a Telemundo, esta edición apostará por una dinámica renovada con circuitos más exigentes y giros en el formato, enfrentando la experiencia de figuras consolidadas del show con una nueva generación de deportistas y personalidades.