El baile urbano tendrá su primera serie original en Disney+ con el estreno de Mejores enemigas, una producción de Pegsa que desembarcará en la plataforma el próximo 2 de diciembre con sus 20 episodios disponibles. Protagonizada por Milagros Esquivel y Camila Rojas, la ficción combina humor, emoción, música y competencias de baile en una historia atravesada por los vínculos familiares, las rivalidades y la pasión por la danza.

La trama tiene como protagonistas a Río (Esquivel) y Olivia (Rojas), dos adolescentes de quince años que, además de ser tía y sobrina, no se soportan. Obligadas a compartir el colegio, el equipo de baile y la vida familiar, deberán aprender a trabajar juntas cuando descubran un secreto que podría explicar por qué el prestigioso Colegio Miralagos prohibió el baile años atrás.

Mientras se preparan para participar de “Free Five”, un evento de batallas de baile, las dos jóvenes tendrán que dejar de lado sus diferencias para descubrir la verdad y enfrentar juntas el desafío de ganar la competencia.

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LAS COREOGRAFÍAS, UNO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS DE MEJORES ENEMIGAS

Uno de los aspectos centrales de la serie son sus coreografías, que están a cargo de Marina Ahumada, conocida como Nani Pochu. La reconocida profesional trabajó con Tini y estuvo al frente de la dirección coreográfica de Futtura. Además, a lo largo de su carrera colaboró con artistas internacionales como Daddy Yankee, Romeo Santos, Calle 13 y Sebastián Yatra.

La apuesta por el baile también se refleja en el elenco. Sus protagonistas, Milagros Esquivel y Camila Rojas, son bailarinas profesionales, al igual que otros integrantes del reparto. A ellas se suman influencers vinculados al universo del baile urbano, que aportan autenticidad y cercanía con la cultura que atraviesa la historia.

Mejores Enemigas (Foto: gentileza Pegsa / Disney+)

La música tendrá un papel fundamental en el desarrollo de los personajes y sus relaciones. La banda sonora recorrerá distintos géneros, entre ellos pop, hip-hop, electrónica, techno, funk, voguing y sonidos urbanos latinoamericanos. El primer single y videoclip de la ficción, “It’s My Destiny”, estará disponible en plataformas digitales el 26 de noviembre, mientras que el soundtrack completo, integrado por 16 canciones originales, se lanzará el mismo día del estreno de la serie.

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QUIÉNES ACTÚAN Y CUÁNDO SE ESTRENA MEJORES ENEMIGAS EN DISNEY+

El elenco está integrado por Milagros Esquivel (Río Veneranda), Camila Rojas (Olivia Veneranda), Pedro Maurizi (Quinto Santamarina), Fran Vázquez (Agustín Rialto), Manu Dons (Brian Orión), Manuel Pérez Erramouspe (Enzo Golding), Cecilia Sangiovanni (Suni Meyer Kim), Mía Saguier Marcuzzi (Victoria “Vicky” Miralagos), Tadeo Masó (Francisco Iriarte), Teo D’Elía (Rocco Miller), Sergio Gonal (Diego Veneranda), Verónica Varano (Patricia Aráoz), Muni (Laura Veneranda), Rodrigo Pedreira (Adriano Mosquera), Alejandro Gibeli (Orlando Miralagos) y Josefina Scaglione (Daisy Becker).

Mejores Enemigas (Foto: gentileza Pegsa / Disney+)

Mejores enemigas cuenta con la dirección de Martín Saban y Diego Peskins, y los guiones de María Clara Torres, Romina Ballester, Esteban Del Campo y Ana María Parra. La serie tendrá 20 episodios de 25 minutos y estará disponible en Disney+ desde el 2 de diciembre de 2026, con todos sus capítulos.

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