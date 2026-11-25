Hace una semana, Pepe Ochoa, uno de los panelistas “suricatas” de LAM, lanzó una versión sobre la supuesta separación de Alexis Puig, periodista de los noticieros matutinos de El Nueve. Aunque el comunicador le envió un mensaje para desmentir la información, el panelista nunca rectificó sus dichos al aire. Ahora, Puig rompió el silencio y expresó su malestar por las consecuencias que tuvo el rumor.

En diálogo con Ciudad, Alexis contó que estaba mirando televisión junto a su esposa, Luciana Méndez, cuando se enteraron de lo que estaban diciendo sobre ellos. Lejos de estar atravesando una crisis, decidieron grabar un video mostrando su reacción, que la ingeniera incluso guardó entre sus historias destacadas de Instagram para dejar constancia de lo ocurrido.

Video: Instagram @luubolena

“No sé de dónde sacó la información, pero es mentira. Nos avisaron que estaban diciendo en el programa que estábamos separados, lo vimos, reaccionamos y nos cag... de risa. De hecho estamos cumpliendo 5 años con Luciana esta semana”, explicó.

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ALEXIS PUIG LE RECLAMÓ A PEPE OCHOA QUE DESMIENTA LA INFORMACIÓN DE SU SEPARACIÓN

“No me separé, pero le envié un mensaje a Pepe Ochoa súper respetuoso y amable. Ni siquiera estaba enojado. Estaba molesto, pero no enojado, pero nunca desmintió la información”, protestó el periodista, que explicó que la versión fue replicada por distintos portales y terminó llegando a su entorno familiar.

“Mis hijas se enteraron y se pusieron mal. Mi vieja, que está viuda desde hace un tiempito, me llamó llorando también y fue un drama. Yo lo desmentí en mi programa de radio, y con Beto Casella también, pero la palabra de la tele parece ser santa. Me lastima que mi familia sufra”, reveló Puig, quien cuestionó que una información falsa haya tenido semejante repercusión sin una posterior aclaración.

Foto: Movilpress.

Por último, el periodista apuntó contra la falta de chequeo antes de difundir la versión y explicó que incluso quedó registrado en Wikipedia como divorciado. “No cumplieron el ABC del periodismo, que es chequear, porque me enviaban un mensajito y yo se lo desmentía. Y eso ya quedó instalado, porque hasta en la Wikipedia ya figuro como ‘divorciado’”, contó Alexis.

“Dijeron que yo estaba separado hace seis meses, que no me contestaba el teléfono y hace seis meses estábamos los dos en Europa viendo a The Cure”, cerró Puig, que todavía espera que Pepe Ochoa desmienta públicamente la información que dio antes de que ambos se vean las caras en los pasillos de El Nueve.

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