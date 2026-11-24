Natalie Pérez volvió a mostrar su costado más romántico en las redes sociales. La actriz compartió un carrusel de fotos junto a su novio, Tomás Rottemberg, en el que dejó ver distintos momentos de intimidad y complicidad de la pareja. Sin embargo, la publicación no pasó inadvertida y generó una serie de comentarios divididos entre los usuarios.

“Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero qué buenas que están! (Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)”, escribió Natalie al pie de las imágenes, en un mensaje cargado de humor y romanticismo dedicado a su pareja.

En las fotografías se los puede ver abrazados, a los besos y compartiendo momentos de mucha cercanía. Algunas de las postales, incluso, los muestran relajados en la intimidad de su casa, en situaciones cotidianas que la artista decidió compartir con sus seguidores.

Foto: @natalieperez

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Foto: @natalieperez

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Las críticas que recibió Natalie Pérez por las fotos íntimas con su novio

Como suele suceder con las publicaciones de los famosos que muestran aspectos de su vida privada, las imágenes despertaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron el vínculo y les desearon lo mejor, otros cuestionaron la decisión de exponer momentos tan personales.

“¿Es necesario publicar este tipo de fotos?”, planteó una seguidora. En la misma línea, otra persona le dejó un consejo: “Aunque no me lo pidas, guardate eso tan lindo solo para vos”.

Foto: @natalieperez

También hubo quienes se tomaron la situación con humor y repararon especialmente en una de las fotografías del álbum: “Me mata la foto donde edipicamente se duerme tocándole una tet... jajajaja. ¡Pero la culpable es ella que lo sube! ¡No lo suba, señora!”.

Foto: @natalieperez

De todos modos, no faltaron los mensajes de apoyo para la pareja. “Toquetón el tipo. Hermosa pareja, háganse siempre felices”, escribió otro usuario, mientras que otros destacaron la naturalidad y el cariño que transmitían las imágenes.

Foto: @natalieperez

Así, el álbum de Natalie Pérez con Tomás Rottemberg terminó generando un debate entre quienes celebraron que la actriz comparta su felicidad amorosa y quienes consideran que ciertos momentos de la intimidad deberían quedar puertas adentro.