Los festejos por la consagración de Boca en la Copa Sudamericana también llegaron a las redes y a los programas de televisión, donde distintas figuras vinculadas al club expresaron su alegría por el triunfo. Uno de ellos fue Mario Pergolini.

El conductor no dejó pasar la oportunidad y este lunes en Otro día perdido celebró la conquista del equipo de Rodolfo Arruabarrena y, de paso, se refirió a las críticas que recibe por sus diferencias con Juan Román Riquelme y la actual dirigencia.

En primer lugar, manifestó su entusiasmo por el logro deportivo. “¡Qué alegría! Todos estamos muy contentos. Ganamos la Sudamericana, somos el primer equipo en conseguirlo tres veces. Entramos medio como una desgracia, pero estuvo muy bien y estamos muy contentos”, expresó.

Mario Pergolini celebró el triunfo de Boca (Video: Otro día perdido)

EL MENSAJE DE MARIO PERGOLINI SOBRE JUAN ROMÁN RIQUELME

En ese contexto, Mario Pergolini también hizo referencia a quienes le reprochan su postura frente a la conducción del club y su enfrentamiento con el presidente xeneize. “Algunos me dicen: ‘Eh, vos con Riiquelme...’. Tres pitos. Yo quiero que gane Boca”, respondió, dejando en claro que sus diferencias con la dirigencia no afectan su pasión por el equipo.

El conductor, que tuvo un paso por la dirigencia de Boca y conoce de cerca las internas de la institución, optó por dejar de lado las disputas políticas y celebrar la nueva conquista internacional. De esta manera, se sumó a la alegría de los hinchas por un triunfo que quedará en la historia del club.