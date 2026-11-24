El conmovedor mensaje de Maypi Delgado a una semana de la partida de Matías Ricciardelli (Foto de Instagram)

A una semana de la muerte de Matías Ricciardelli, Maypi Delgado volvió a abrir su corazón en Instagram, atravesando el duelo por el fallecimiento de su expareja y padre de su hija, India, de tres años.

Acompañando la publicación con una tierna imagen en la que abraza y besa en la cabeza a su hija, la modelo compartió un extenso y emotivo mensaje en el que describió cómo transita el día a día tras la pérdida.

El desgarrador mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de Matías Ricciardelli, el papá de su hija (Foto: Instagram).

El conmovedor mensaje de Maypi Delgado a una semana de la partida de Matías Ricciardelli

“Son días en cámara lenta, siento que del martes a hoy paso más de medio año. Día a día voy entendiendo y aceptando este duelo”, comenzó escribiendo Maypi en su cuenta.

Luego, reflexionó sobre el impacto de lo ocurrido y el camino que eligió emprender junto a su hija: “Me tocó superar muchas pruebas difíciles en mi vida, pero esta es una grande de verdad, una que nos deja una enseñanza enorme, una que nos rompe al medio y nos obliga a salir adelante en familia con amor y dejando ir”.

El conmovedor mensaje de Maypi Delgado a una semana de la partida de Matías Ricciardelli (Foto de Instagram)

“Prometo vivir la vida con felicidad y paz, enseñándole a mi hija a valorar cada instante, a disfrutar del aquí y ahora y abrazándonos para sanar”, agregó con el dolor a flor de piel.

Por último, destacó la contención de su círculo íntimo y agradeció el apoyo recibido en redes sociales: “Tenemos la suerte de estar rodeadas de todos los que nos aman, que se armaron un escuadrón para no dejarnos un minuto solas”.

“Gracias, no podríamos sin ustedes. Y gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes tan hermosos y con tanta empatía. Gracias. Sabía que tengo una comunidad muy buena, pero nunca pensé que tanto. Gracias”, cerró Maypy, a una semana de la muerte de la papá de su hija, India, Matías Ricciardelli.