Aros de cebolla, la receta para que queden crujientes y llenos de sabor. Foto: Cucinare TV

Crujientes, dorados y con ese sabor inconfundible que invita a comer uno detrás de otro, los aros de cebolla son uno de los snacks más tentadores. Su cobertura crocante y su interior suave los convierten en protagonistas de cualquier picada, especialmente cuando se sirven recién hechos y acompañados de una buena salsa.

Aunque suelen asociarse con hamburgueserías y restaurantes de comida rápida, prepararlos en casa es mucho más sencillo de lo que parece. La clave está en conseguir una mezcla que se adhiera correctamente a la cebolla y permita formar una cobertura dorada durante la fritura, sin perder la textura característica de este clásico.

Esta receta de Cucinare propone una preparación con pocos ingredientes y un procedimiento rápido. La combinación de harina, leche, huevos y polvo de hornear permite conseguir un rebozado que envuelve los aros de cebolla, mientras que la salsa barbacoa y las hojas de rúcula completan una presentación ideal para compartir.

Comensales 2 Ingredientes Para los aros de cebolla 2 cebollas grandes.

cebollas grandes. 140 g harina.

g harina. 250 cc leche.

cc leche. 2 huevos.

huevos. Una cda polvo de hornear.

cda polvo de hornear. 500 cc aceite para freír.

cc aceite para freír. Pimienta negra molida.

Sal, a gusto. Para el acompañamiento 100 g salsa barbacoa.

g salsa barbacoa. 15 g rúcula.

Procedimiento:

Batir los huevos en un bowl junto con la leche. Incorporar el total de harina y polvo para hornear. Salpimentar y reservar. Cortar la cebolla en aros gruesos, pasar por la mezcla y freír inmediatamente en abundante aceite caliente. , pasar por la mezcla y freír inmediatamente en abundante aceite caliente. Retirar cuando estén doradas y colocar sobre papel absorbente. Acompañar con salsa barbacoa y servir sobre hojas de rúcula.

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