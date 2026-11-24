Crujientes, dorados y con ese sabor inconfundible que invita a comer uno detrás de otro, los aros de cebolla son uno de los snacks más tentadores. Su cobertura crocante y su interior suave los convierten en protagonistas de cualquier picada, especialmente cuando se sirven recién hechos y acompañados de una buena salsa.
Aunque suelen asociarse con hamburgueserías y restaurantes de comida rápida, prepararlos en casa es mucho más sencillo de lo que parece. La clave está en conseguir una mezcla que se adhiera correctamente a la cebolla y permita formar una cobertura dorada durante la fritura, sin perder la textura característica de este clásico.
Esta receta de Cucinare propone una preparación con pocos ingredientes y un procedimiento rápido. La combinación de harina, leche, huevos y polvo de hornear permite conseguir un rebozado que envuelve los aros de cebolla, mientras que la salsa barbacoa y las hojas de rúcula completan una presentación ideal para compartir.
Ingredientes
Para los aros de cebolla
- 2 cebollas grandes.
- 140 g harina.
- 250 cc leche.
- 2 huevos.
- Una cda polvo de hornear.
- 500 cc aceite para freír.
- Pimienta negra molida.
- Sal, a gusto.
Para el acompañamiento
- 100 g salsa barbacoa.
- 15 g rúcula.
Procedimiento:
- Batir los huevos en un bowl junto con la leche. Incorporar el total de harina y polvo para hornear. Salpimentar y reservar.
- Cortar la cebolla en aros gruesos, pasar por la mezcla y freír inmediatamente en abundante aceite caliente.
- Retirar cuando estén doradas y colocar sobre papel absorbente.
- Acompañar con salsa barbacoa y servir sobre hojas de rúcula.
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