Esta versión de fish and chips se hace con merluza fresca. Foto: Cucinare TV

El fish and chips es uno de los platos más tradicionales de Inglaterra y se destaca por combinar pescado frito con papas. Aunque existen distintas maneras de prepararlo, esta versión sorprende por incorporar cerveza negra y curry a la mezcla que se utiliza para rebozar la merluza, logrando una cobertura llena de sabor.

La receta utiliza filets de merluza, harina de trigo, almidón de maíz y clara de huevo para preparar el rebozado. La cerveza negra aporta un sabor particular, mientras que el curry suma un toque especiado que diferencia esta preparación de otras versiones del clásico británico.

Para completar el plato, se prepara una salsa tártara casera con mayonesa, alcaparras, pepinillos, huevo duro, perejil y jugo de limón. Esta combinación aporta frescura y una textura cremosa que contrasta con el pescado frito. El resultado es una comida ideal para quienes buscan incorporar sabores internacionales a su cocina.

Comensales 4 Ingredientes Para el fish and chips 2 filets de merluza.

filets de merluza. 3 cdas harina de trigo.

cdas harina de trigo. Una cda almidón de maíz.

cda almidón de maíz. Una clara de huevo.

clara de huevo. 100 cc cerveza negra.

cc cerveza negra. Una cdta curry.

cdta curry. Una papa en bastones. Para la salsa tártara Una taza mayonesa.

taza mayonesa. Una cda alcaparras.

cda alcaparras. ½ taza pepinillos.

taza pepinillos. Una rama de perejil.

rama de perejil. Un huevo duro.

huevo duro. Una cdta jugo de limón.

Procedimiento

Cortar los filets de merluza en bastones. En un bowl, colocar la clara de huevo y romper el ligue. Incorporar la cerveza negra , el almidón de maíz, el curry y salpimentar. Mezclar bien. Pasar los filets por harina y luego por esa salsa inglesa. Freír en aceite caliente.

Para la salsa tártara

Picar finamente los pepinillos, las alcaparras y el huevo duro. En un bowl, disponer la mayonesa, los pepinillos, las alcaparras y el huevo duro. Añadir el perejil, el jugo de limón y cubrir con papel film. Llevar a la heladera durante 2 horas.

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