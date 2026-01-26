Cuando el calor del verano aprieta y cae la noche, pocas combinaciones funcionan tan bien como una picada de fritos recién hecha y una cerveza helada. El contraste entre lo crocante, lo cremoso y lo fresco convierte a este plato en un clásico infalible para encuentros informales, terrazas o reuniones entre amigos.

Esta receta reúne pescado frito en tempura, cebolla crocante y croquetas rellenas de muzzarella, todo preparado con ingredientes simples y técnicas básicas. El secreto está en la temperatura del aceite y en una masa liviana que envuelva sin tapar sabores.

Ingredientes para el pescado frito

3 huevos

1 taza de harina

1 taza de leche

Sal y pimienta, a gusto

Nuez moscada

Pescado fresco cortado en trozos

100 g de queso muzzarella en cubos chicos

1 papa grande hervida

1 taza de pan rallado o rebozador

Aceite de girasol, cantidad necesaria

El aceite debe estar bien caliente cuando se fríen los ingredientes de esta receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para el tempura, batir 2 huevos con la harina y la leche bien fría usando un batidor de alambre, hasta lograr una mezcla lisa y sin grumos. Salpimentar y agregar una pizca de nuez moscada. Reservar en un bowl amplio. Con la papa hervida, hacer un puré sin agregar leche. Incorporar el huevo restante, mezclar bien y formar pequeñas croquetas. Rellenarlas con cubos de muzzarella, cerrar y rebozar en pan rallado. Cortar el pescado en trozos medianos y, si se desea, la cebolla en aros gruesos. Pasar el pescado y la cebolla por la mezcla de tempura, cubriendo bien cada pieza. Calentar abundante aceite de girasol a fuego fuerte. Freír las croquetas, el pescado y la cebolla hasta que estén bien dorados y crocantes. Retirar y apoyar sobre papel de cocina para eliminar el excedente de aceite. Rectificar sal y pimienta y servir inmediatamente.

