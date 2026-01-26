Cuando el calor del verano aprieta y cae la noche, pocas combinaciones funcionan tan bien como una picada de fritos recién hecha y una cerveza helada. El contraste entre lo crocante, lo cremoso y lo fresco convierte a este plato en un clásico infalible para encuentros informales, terrazas o reuniones entre amigos.
Esta receta reúne pescado frito en tempura, cebolla crocante y croquetas rellenas de muzzarella, todo preparado con ingredientes simples y técnicas básicas. El secreto está en la temperatura del aceite y en una masa liviana que envuelva sin tapar sabores.
Ingredientes para el pescado frito
- 3 huevos
- 1 taza de harina
- 1 taza de leche
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada
- Pescado fresco cortado en trozos
- 100 g de queso muzzarella en cubos chicos
- 1 papa grande hervida
- 1 taza de pan rallado o rebozador
- Aceite de girasol, cantidad necesaria
Procedimiento
- Para el tempura, batir 2 huevos con la harina y la leche bien fría usando un batidor de alambre, hasta lograr una mezcla lisa y sin grumos. Salpimentar y agregar una pizca de nuez moscada. Reservar en un bowl amplio.
- Con la papa hervida, hacer un puré sin agregar leche. Incorporar el huevo restante, mezclar bien y formar pequeñas croquetas. Rellenarlas con cubos de muzzarella, cerrar y rebozar en pan rallado.
- Cortar el pescado en trozos medianos y, si se desea, la cebolla en aros gruesos.
- Pasar el pescado y la cebolla por la mezcla de tempura, cubriendo bien cada pieza.
- Calentar abundante aceite de girasol a fuego fuerte.
- Freír las croquetas, el pescado y la cebolla hasta que estén bien dorados y crocantes. Retirar y apoyar sobre papel de cocina para eliminar el excedente de aceite.
- Rectificar sal y pimienta y servir inmediatamente.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/