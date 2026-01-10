Frescos, coloridos y rendidores, los tacos son una de esas comidas que se adaptan perfecto a las reuniones informales del verano. Se pueden armar en el momento, cada uno a su gusto, y funcionan tanto como plato principal como para una mesa compartida tipo picada.
En esta versión 100% casera, la clave está en preparar todo desde cero: la masa, las salsas y los rellenos. Con pollo, langostinos, pico de gallo y una salsa roja bien potente, el resultado es un festival de sabores que remite directo a la cocina callejera mexicana, pero con productos fáciles de conseguir.
Ingredientes para los tacos
Para la masa
- 250 g de harina.
- 125 cc de agua.
- Una cdta de sal.
- 4 cdas de aceite.
Pico de gallo
- Una cebolla.
- 2 tomates.
- Una taza de cilantro picado.
- Un pimiento picante.
Salsa roja
- 2 tomates.
- Una cebolla morada.
- Un pimiento rojo.
- Un pimiento picante.
- 3 dientes de ajo.
Rellenos de carnes
- 200 g de langostinos.
- Una suprema de pollo.
- Sal, a gusto.
Toppings
- ¼ mango.
- Una palta.
- 2 limas.
Para decorar
- Cilantro picado.
Procedimiento
Para la masa de los tacos
- En un bowl, colocar la harina y realizar un hueco, y colocar allí el agua, la sal y el aceite.
- Integrar con una cuchara y luego amasar hasta que la masa quede lisa.
- Cubrir con film y dejar descansar 30 minutos.
- Separar en bollitos de 50 g cada uno y estirar con un palo de amasar dándole la forma circular del taco.
- Cocinar los círculos de masa en una sartén o en una chapa de ambos lados.
- Apilar en un plato y por encima colocar un repasador para mantener la humedad y que no se sequen.
Para el pico de gallo
- Cortar la cebolla, el tomate y el pimiento picante en brunoise. Reservar.
- En un bowl, colocar la cebolla, el tomate, el picante junto al cilantro picado.
- Agregar aceite necesario hasta cubrir y condimentar con sal y pimienta a gusto.
Salsa roja
- Cortar groseramente el tomate, la cebolla, el morrón y llevarlo a una sartén bien caliente con un poco de aceite y agregar los dientes de ajos y el picante. Cocinar bien hasta que tome un color intenso.
- Llevar a una licuadora y procesar todo hasta que quede una salsa lisa.
Para el relleno de carnes
- Cortar la suprema en tiritas y reservar.
- Llevar una sartén con aceite y condimentar con un poco de sal cocinar por tres minutos y retirar.
- En la misma sartén, agregar un poco más de aceite y cocinar los langostinos agregando un poco de sal durante un minuto a fuego fuerte.
Toppings
- Cortar la palta y el mango en cubitos. Reservar.
- Para el armado colocar un taco.
- Para el taco de pollo agregar: pollo, palta, salsita roja y pico de gallo.
- Para el taco de camarones agregar: langostinos, mango y pico de gallo.
