Frescos, coloridos y rendidores, los tacos son una de esas comidas que se adaptan perfecto a las reuniones informales del verano. Se pueden armar en el momento, cada uno a su gusto, y funcionan tanto como plato principal como para una mesa compartida tipo picada.

En esta versión 100% casera, la clave está en preparar todo desde cero: la masa, las salsas y los rellenos. Con pollo, langostinos, pico de gallo y una salsa roja bien potente, el resultado es un festival de sabores que remite directo a la cocina callejera mexicana, pero con productos fáciles de conseguir.

Ingredientes para los tacos

Para la masa

250 g de harina.

125 cc de agua.

Una cdta de sal.

4 cdas de aceite.

Pico de gallo

Una cebolla.

2 tomates.

Una taza de cilantro picado.

Un pimiento picante.

Salsa roja

tomates.

Una cebolla morada.

Un pimiento rojo.

Un pimiento picante.

3 dientes de ajo.

Rellenos de carnes

200 g de langostinos.

Una suprema de pollo.

Sal, a gusto.

Toppings

¼ mango.

Una palta.

2 limas.

Para decorar

Cilantro picado.

Procedimiento

Para la masa de los tacos

En un bowl, colocar la harina y realizar un hueco, y colocar allí el agua, la sal y el aceite. Integrar con una cuchara y luego amasar hasta que la masa quede lisa. Cubrir con film y dejar descansar 30 minutos. Separar en bollitos de 50 g cada uno y estirar con un palo de amasar dándole la forma circular del taco. Cocinar los círculos de masa en una sartén o en una chapa de ambos lados. Apilar en un plato y por encima colocar un repasador para mantener la humedad y que no se sequen.

Para el pico de gallo

Cortar la cebolla, el tomate y el pimiento picante en brunoise. Reservar. En un bowl, colocar la cebolla, el tomate, el picante junto al cilantro picado. Agregar aceite necesario hasta cubrir y condimentar con sal y pimienta a gusto.

Salsa roja

Cortar groseramente el tomate, la cebolla, el morrón y llevarlo a una sartén bien caliente con un poco de aceite y agregar los dientes de ajos y el picante. Cocinar bien hasta que tome un color intenso. Llevar a una licuadora y procesar todo hasta que quede una salsa lisa.

Para el relleno de carnes

Cortar la suprema en tiritas y reservar. Llevar una sartén con aceite y condimentar con un poco de sal cocinar por tres minutos y retirar. En la misma sartén, agregar un poco más de aceite y cocinar los langostinos agregando un poco de sal durante un minuto a fuego fuerte.

Toppings

Cortar la palta y el mango en cubitos. Reservar. Para el armado colocar un taco. Para el taco de pollo agregar: pollo, palta, salsita roja y pico de gallo. Para el taco de camarones agregar: langostinos, mango y pico de gallo.

