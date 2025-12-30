Cuando hay ganas de algo rico, simple y rendidor, las tiritas de pollo fritas son una apuesta segura. Funcionan para una picada informal, una cena rápida en la semana e incluso son ideales para compartir con chicos y grandes, porque combinan un sabor suave, textura crocante y una preparación simple.
En esta versión, el pollo se marina apenas con miel, mostaza y ajo para sumar sabor antes del rebosado, y se acompaña con una salsa tártara bien casera que levanta todo el plato. Un clásico que no falla y que se hace con ingredientes de todos los días.
Ingredientes para las tiritas de pollo
Para el pollo
- Una pechuga de pollo.
- Una cda de miel.
- 2 cdas de mostaza.
- Un ajo picado.
- 150 g de panko.
- Un litro de aceite para freír.
Para la salsa
- 150 g de mayonesa.
- Una cda de perejil picado.
- Una cda de alcaparras picadas.
- 2 cdas de cebolla picada.
- Una cdta de mostaza.
- ¼ cda de pepinillos agridulces.
- Un huevo.
Procedimiento
- Cortar el pollo en tiras.
- Colocarlo en un bol junto a la mostaza, miel y ajo picado.
- Pasarlo por el panko.
- Freír.
- Mezclar la mayonesa con el resto de los ingredientes.
- Servir.
