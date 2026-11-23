Marvel Studios presentó el tráiler final de Avengers: Doomsday, la película que llegará a los cines en diciembre y que promete reunir a todas las generaciones de superhéroes en una batalla épica contra Doctor Doom.

El adelanto confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, mostró a Los 4 Fantásticos y a los históricos X-Men, y volvió a poner en primer plano a Robert Downey Jr., esta vez como el temible villano del Universo Cinematográfico de Marvel, el Doctor Doom.

Una de las grandes sorpresas del avance es el reencuentro con Steve Rogers y Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell. Después de los acontecimientos de Avengers: Endgame, ambos formaron una familia y tienen un hijo. Sin embargo, la tranquilidad de su vida cotidiana se ve interrumpida cuando Los 4 Fantásticos llegan para pedirle ayuda al antiguo Capitán América frente a una amenaza que pone en peligro a todos los universos.

Póster de Avengers Doomsday (Foto: gentileza Disney)

El tráiler también permite escuchar una reflexión de Rogers sobre las consecuencias de las decisiones que tomaron los Vengadores en el pasado. “Hace años hicimos lo que era necesario para arreglar el mundo, pero no sabíamos que esas decisiones tendrían consecuencias”, dice el personaje, anticipando la dimensión del conflicto que deberán enfrentar.

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Otro de los momentos destacados tiene como protagonista a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El actor que durante años encarnó a Iron Man regresa al universo Marvel con un personaje completamente diferente y lanza una inquietante advertencia: “Todos ustedes han vivido vidas robadas. Pero ahora deben devolverlas”.

Por su parte, Thor (Chris Hemsworth) intenta reunir a los distintos grupos de superhéroes y les pide que dejen de lado sus diferencias para enfrentar al enemigo.

Póster de Avengers Doomsday (Foto: gentileza Disney)

Pero uno de los momentos que seguramente más celebrarán los fanáticos llega con la aparición de los X-Men. Cíclope (James Marsden) recupera su clásico traje de los cómics y pronuncia una de las frases más emblemáticas de los mutantes: “A mí, mis X-Men”. El adelanto también muestra a otros personajes históricos de la franquicia y anticipa el esperado cruce con los Vengadores y Los 4 Fantásticos.

La película promete así un encuentro de distintas generaciones y franquicias de Marvel, con personajes que hasta ahora habían transitado caminos separados. Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y tendrá un competidor de peso en la cartelera: Dune: Parte Tres, que también tiene previsto su estreno para esa fecha.

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