Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity al preparar una pizza inspirada en los recuerdos más difíciles de su infancia. Una fotografía de cuando era chico y una carta de su maestra de primaria lo movilizaron durante el desafío de este domingo y terminaron convirtiéndose en la inspiración de un plato que recibió elogios unánimes del jurado. Además, se llevó la medalla dorada de la noche.

Todo comenzó cuando los participantes levantaron las cajas misteriosas y, en lugar de ingredientes, encontraron fotografías de su infancia, cuadernos escolares y cartas escritas por sus antiguas maestras. Al descubrir una imagen propia de cuando era pequeño, Hernán no pudo ocultar su sorpresa. “Yo tengo casi ninguna foto de cachorrito y acá está”, comentó, mientras Wanda Nara reaccionaba con ternura: “Ay, cachorrito, por favor”.

La emoción fue todavía mayor cuando la conductora leyó la carta que su maestra le había dedicado: “Tu desfachatez y amor por la música nos ha mostrado a un niño asombroso. Seguí siendo como sos, que te espera un futuro brillante. Te quiero. Tu maestra”. Después de escucharla, el músico volvió a apelar a su habitual sentido del humor y bromeó sobre su aspecto de pequeño: “Era un niño tierno, tranquilo, muy bonito, ¿no?”.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA PIZZA DE HERNÁN DE MALA FAMA EN MASTERCHEF

La consigna de la noche consistía en preparar un plato que los transportara a los sabores y aromas de la infancia. Para eso, los participantes tuvieron 60 minutos de cocina y tres minutos para elegir los ingredientes. Hernán decidió hacer una pizza a la piedra a la que llamó “La parabronca”, una preparación que tenía un significado muy especial para él.

Al explicar el origen de la receta, el cantante recordó una época de dificultades económicas en su familia y contó que su papá resolvía muchas veces la comida preparando pizza con harina y queso. “La bronca del hambre”, resumió al describir aquellos recuerdos. También reveló que aprendió a hacer pizzas cuando tenía apenas 11 años y que, en esta oportunidad, pudo darse el gusto de agregarle muchos más ingredientes que los que llevaba aquella preparación familiar.

La pizza tenía una mitad de fugazzeta y otra de jamón y panceta, con abundante mozzarella. Además, Hernán compartió uno de sus secretos para la masa: utiliza una proporción de 70% de leche y 30% de agua. La presentación sorprendió a los especialistas y generó una devolución especialmente elogiosa de Germán Martitegui.

“Nunca en la historia de MasterChef llegó algo así acá”, aseguró el chef, que destacó tanto el resultado como el significado que tenía el plato para el participante. “Está rica, está finita, está sabrosa, tiene una historia”, agregó. Damián Betular también resaltó la actitud del músico durante la preparación y señaló que se lo había visto especialmente cómodo y distendido mientras cocinaba.

LA EMOCIÓN DE HERNÁN CORONEL Y LA MEDALLA DORADA

Después de recibir los elogios, el cantante agradeció la devolución y reconoció que la propuesta del programa había sido fundamental para conectarse con sus recuerdos. “La superproducción de este programa nos recontra inspiró ya con el cuaderno, con la foto de cachorritos y todo eso”, expresó.

La noche terminó de la mejor manera para el líder de Mala Fama: además de conmover al jurado con una historia personal atravesada por las dificultades económicas de su infancia, consiguió la medalla dorada de la semana. Así, una receta sencilla, inspirada en aquellas pizzas que preparaba su papá para alimentar a la familia, se convirtió en uno de los platos más celebrados de la competencia.

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