Este domingo, Marcela Tauro presentó en Infama una entrevista a Wanda Nara, en la que la mediática habló sobre su complicada situación personal y su gran momento profesional. Sin embargo, en medio del video, la conductora reparó en unos hematomas que se veían en el rostro de su colega y arriesgó una explicación sobre su posible origen.

“De este lado tiene más que acá”, dijo Marcela mientras señalaba la pantalla gigante de su estudio, donde se podían observar en detalle las marcas. “Yo le decía a los chicos, seguramente se habrá hecho un tratamiento para las ojeras”, lanzó Tauro, y descartó como primera posibilidad que se tratara de golpes, tal como le había preguntado uno de sus panelistas.

Wanda Nara y Marcela Tauro (Fotos: capturas América TV)

“Yo creo que no. Te pueden hacer un relleno de ojeras, para sacar justamente las ojeras, que te inyectan (ácido) hialurónico y un pinchazo con los vasos sanguíneos, te puede quedar un moretón”, explicó Marcela, antes de darle un consejo a Wanda.

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“Es lo que decimos siempre, chicos: si ella sabe que va a haber prensa, pagate una maquilladora que te tape bien la ojera”, señaló la conductora. En ese momento, le comentaron que Wanda había estado peinada y maquillada por su asistente, Kennys Palacios.

“¿Kennys la peinó y la maquilló? Yo lo quiero a Kennys, pero es muy difícil tapar moretones, es verdad”, respondió Tauro. Por su parte, Pablo Layus aportó otra mirada sobre lo que podía haber ocurrido: “Lo que pasa, Marce, es que también pasa que a veces se cree que se tapó, pero cuando tenés la luz de la cámara en la cara, queda como mucho más evidente”, analizó.

Wanda Nara (Foto: captura América TV)

Consultada sobre la posibilidad de que las marcas fueran producto del cansancio y la falta de descanso, Marcela Tauro no descartó esa alternativa, aunque mantuvo su hipótesis inicial. “Puede ser. (…) Puede ser mal dormida, pero para mí como que se quiso rellenar y le quedó, con el tratamiento, el moretón”, concluyó la conductora de Infama.

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