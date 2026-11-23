El conductor de No está todo dicho compartió su dolor en vivo en La 100.

Las últimas semanas de Guido Kaczka fueron atípicos, y luego de ausentares a varios compromisos el conductor de No Está Todo Dicho aclaró que todo se debió al fallecimiento de Susana, su mamá.

“Venía de manera intermitente al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad, y falleció antes de ayer”, arrancó Guido en La 100 sobre la partida de su madre, ocurrida el sábado en el Hospital Italiano.

Entonces se sinceró: “Esperábamos que no pase, pero también no querés que sufra más la persona que vos querés. Va pasando la vida como flashes, ves el trabajo de los médicos... Seguro nos pase a todos parecido. Cuando tenés hijos te hacen preguntas para lo que no tenés explicación”.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez (Foto: Movilpress)

“Tenés sentimientos de impotencia muy grandes... Me ayudó otra vez Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensé ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces... Aceptás que la vida es así”.

LA POÉTICA REFLEXIÓN DE GUIDO KACZKA TRAS LA MUERTE DE SU MAMÁ

Quebrado suspiró para leer una frase de profundo significado: “Después de un tiempo uno aprende sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma”.

“Uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. (...) Uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar que alguien le traiga flores”, continuó.

“Mi mamá me enseñó un montón de cosas, aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”, cerró Guido Kaczka desolado.