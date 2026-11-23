Benicio, uno de los hijos de Rodolfo Barili, tiene hoy 19 años y está estudiando La Licenciatura en Diseño. En estos días, dio un importante paso e incursionó en un mundo que su padre conoce muy bien: los medios de comunicación.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista que también es padre de Dante, celebró el debut radial de su hijo en “Ahora País”, el programa que conduce en Cadena 3. Fue él quien decidió invitarlo para hablar de un videojuego.

“Hoy debut de Beni en la radio. Necesitábamos quien supiera del GTA VI”, escribió Rodolfo junto a una selfie donde se lo veía con Benicio. “Te amo hijo”, agregó Barili orgulloso en la imagen que compartió en sus historias de Instagram.

Rodolfo Barili celebró el debut radial de su hijo Benicio (Foto: Instagram @rodolfobarili)

EL DEBUT RADIAL DE BENICIO, EL HIJO DE RODOLFO BARILI

De acuerdo a lo que confirmó Rodolfo Barili, Benicio fue invitado al programa para hablar del lanzamiento del GTA 6, el videojuego de Rockstar Games que salió este 19 de noviembre tras casi una década de espera.

De esta manera, el juego se convirtió así en el puente entre una charla de radio y un rito de iniciación familiar. Durante un buen rato, Beni dio una presentación al aire donde explicó de qué se trata el lanzamiento y el impacto que tuvo mientras su padre escuchó atento y orgulloso a su columna.