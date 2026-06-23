Este miércoles 24 de junio, Lionel Messi cumple 39 años y, en pleno desarrollo de su último Mundial, Rodolfo Barili lanzó una propuesta inédita para que el homenaje al capitán de la Selección Argentina se sienta en cada rincón del país.

La iniciativa, que busca unir a los argentinos en un saludo colectivo, fue difundida por el conductor a través de las redes sociales del canal. El periodista invitó a todos a sumarse a un festejo sincronizado en dos momentos clave del día: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche.

Leo Messi (Foto: AP /Ed Zurga)

“Este miércoles, Leo cumple años y tenemos una idea que queremos compartir con todos ustedes”, anunció Barili en un video que rápidamente se viralizó. La propuesta es simple pero ambiciosa: interrumpir la rutina diaria para cantarle el feliz cumpleaños a Messi, esté donde esté cada uno.

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“¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos el cumpleaños al Capitán?”, lanzó el conductor, entusiasmado. El objetivo es lograr un impacto nacional, con la esperanza de que el saludo llegue directo al propio Messi, que atraviesa un momento crucial de su carrera.

La convocatoria es abierta y apunta a que nadie quede afuera. “En las aulas, los trabajos, el colectivo, donde estemos a las 10 y las 22”, remarcó Barili, invitando a que el cántico se escuche en escuelas, oficinas, transportes públicos y en cada espacio cotidiano.

Leo Messi (Foto: AP /Charlie Riedel)

El conductor busca que la mañana y la noche del miércoles queden marcadas por este gesto de agradecimiento y aliento al astro rosarino. “Así, todos le hacemos llegar un gran ‘Feliz cumpleaños’ ahora más que nunca”, insistió el conductor.

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