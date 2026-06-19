En medio de las repercusiones por la falsa noticia que dio Flor Peña sobre la salud de Jorge Messi y las versiones cruzadas que se multiplicaron en redes sociales, Yanina Latorre sorprendió al revelar que recibió un mensaje privado de Antonela Roccuzzo para aclarar una situación que había comenzado a tomar cada vez más fuerza.

La conductora contó al aire en El Observador 107.9 que la esposa de Lionel Messi decidió intervenir personalmente para desmentir una versión que vinculaba a Nicolás Occhiato con el malestar de la familia.

Antes de revelar el contenido del mensaje, Yanina explicó cómo se encuentra actualmente el entorno del capitán argentino tras el escándalo: “Nicolás habló con Messi, y Messi con él, no está enojado”, aseguró.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Además, sostuvo que el mayor malestar de la familia no estuvo puesto en Florencia Peña, sino en los dichos de Eduardo Feinmann: “La familia Messi estuvo más dolida por lo que dijo Feinmann que por Florencia. Es verdad que estuvieron enojados por la manera en la que lo dijo Florencia, pero Celia le dijo que le aceptaba las disculpas y que admiraba su trabajo, que no iba a faltar oportunidad para tomarse un café”, relató.

Sin embargo, el dato más explosivo llegó después, cuando reveló el mensaje que le envió Antonela para frenar uno de los rumores más comentados de los últimos días: “También me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente que dejó de seguir a Nico Occhiato”, contó la conductora.

Foto: Instagram (@antonelaroccuzzo)

Según explicó, la rosarina estaba molesta con la difusión de una versión que aseguraba que había dejado de seguir al creador de Luzu TV en Instagram como una supuesta muestra de enojo por todo lo ocurrido: “Antonela me puso: ‘Yani, si esto sigue saliendo es mentira. No quiero meterme en ningún quilombo, nunca seguí a Nico Occhiato, solo sigo a Momi y a Flor Jazmín’”, expresó.

“Y hoy en la familia Messi está todo más tranquilo”, concluyó Yanina, llevando calma a una historia que generó especulaciones de todo tipo y que ahora tuvo a Antonela Roccuzzo como protagonista inesperada.

Nico Occhiato rompió el silencio en Luzu tras la fake news sobre el padre de Messi y el escándalo con Flor Peña

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ASEGURAN QUE LA AMISTAD ENTRE FLOR PEÑA Y MARLEY ESTÁ ROTA TRAS EL ESCÁNDALO: “HABLAN DE DISTANCIAMIENTO”

La polémica que sacudió a Florencia Peña en los últimos días no solo habría dejado secuelas mediáticas. Según reveló Luis Ventura, también habría impactado de lleno en una de las amistades más importantes de la actriz: la que mantiene desde hace años con Marley.

La bomba explotó en Primicias Ya, donde el conductor aseguró que el vínculo entre ambos estaría atravesando una fuerte crisis: “Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire, sorprendiendo a todos los presentes.

Pero eso no fue todo. El conductor fue por más y deslizó una versión aún más contundente sobre el estado actual del vínculo: “Ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación”, afirmó, sembrando dudas sobre el futuro de una amistad que parecía inquebrantable.

Foto: Instagram (@marley_ok)

Según se analizó en el programa, el conflicto se habría dado por la actitud que tomó Marley con su compañera en el programa de streaming El Show del Verano (Luzu TV): “Es muy lógico lo que decís”, intervino Marina Calabró.

Y cerró: “Si Marley está diciendo ‘yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer’. Es lógico”.