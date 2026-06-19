La falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que estalló en Luzu TV tiene ahora un origen identificado: la producción de Flor Peña habría confiado en una publicación de Instagram sin ningún tipo de respaldo oficial, un error que desencadenó uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos tiempos y terminó con la salida de la conductora del canal de Nico Occhiato.

Con el correr de las horas, trascendió que el equipo de El Show del Verano se habría basado en información difundida por Javier Ceriani, periodista y conductor argentino radicado en Miami —la misma ciudad donde Lionel Messi vive con su familia desde 2023—, quien publicó la versión a través de sus redes sociales, donde acumula más de 600 mil seguidores.

Sin embargo, la información no contaba con ninguna confirmación oficial y, poco después de que comenzara a circular masivamente, las publicaciones fueron eliminadas.

Oigan hay un Youtuber que aseguran fue el

primero en difundir tremenda mentira, un tal Javier Ceriani. Es de Argentina pero vive en USA, borró el video y fijense como se equivoca hasta en el nombre de Messi. pic.twitter.com/45DzpNUyFz — Karina Interiano (@karinaintehn) June 19, 2026

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, en uno de los videos en los que comunicó la noticia, Ceriani llegó a referirse al capitán de la Selección Argentina como “Leonardo”, confundiendo su nombre.

Para muchos, ese error dejó en evidencia la falta de rigor con la que se manejó una información de alto impacto público.

Aun así, el alcance de sus publicaciones fue suficiente para que la versión se replicara rápidamente en distintos espacios digitales y llegara a los pasillos de Luzu TV sin ser chequeada.

CÓMO SE GENERÓ LA CADENA DE DESINFORMACIÓN QUE GOLPEÓ A FLOR PEÑA

La secuencia que llevó al escándalo en Luzu TV es un ejemplo claro de cómo la desinformación puede escalar en minutos. Una publicación sin fuente oficial, con datos incorrectos —incluyendo el nombre equivocado del protagonista—, fue tomada como válida por un equipo periodístico y trasladada al aire en vivo sin ser verificada.

La fuente en la que se basó la producción de Flor Peña para dar la grave noticia del papá de Messi. Por: Captura Web

El resultado fue una ola de críticas que golpeó tanto a Flor Peña como a la producción del programa y que terminó con la desvinculación de los productores y la actriz.

La rapidez con la que la versión se viralizó en distintas plataformas digitales aceleró el impacto del error. Lo que comenzó como una publicación de Instagram terminó convirtiéndose en titular en medios de todo el país, forzando a Luzu TV a tomar medidas inmediatas y a Flor Peña a alejarse del programa que conducía en la señal de Nico Occhiato.